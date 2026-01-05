Câte mandarine trebuie să mănânci pe zi pentru a acoperi necesarul de vitamina C

Mandarina este, fără îndoială, fructul vedetă al iernii. Pe lângă gustul plăcut, este un aliment ușor de transportat și poate fi consumat aproape oriunde, scrie El Economista.

Acest citric are puține calorii și este bogat în fibre, antioxidanți, minerale și vitamina C. Pornind de la acest ultim aspect, una dintre cele mai frecvente întrebări este câte mandarine ar trebui să consumăm zilnic pentru a atinge doza recomandată.

Vitamina C este esențială pentru dezvoltarea corectă a organismului, iar necesarul zilnic diferă în funcție de caracteristicile fiecărei persoane. Potrivit National Institutes of Health, doza recomandată pentru femeile adulte este de 75 mg, iar pentru bărbați de aproximativ 90 mg. Această cantitate este mai mică la copii și mai mare în cazul femeilor însărcinate sau care alăptează.

Doza ideală

Clinica Universității din Navarra arată că la fiecare 100 g de mandarine se obțin aproximativ 35 mg de vitamina C. Deși greutatea unei mandarine poate varia între 50 și 170 g, mărimea medie este de aproximativ 85 g, ceea ce înseamnă în jur de 29 mg de vitamina C per fruct.

Astfel, o femeie adultă ar trebui să consume aproximativ două mandarine și jumătate pentru a acoperi necesarul zilnic, iar un bărbat puțin peste trei mandarine.

De ce este importantă vitamina C

Vitamina C este unul dintre nutrienții esențiali pentru creștere și dezvoltare. Ea face parte din structura colagenului, un compus important pentru refacerea țesuturilor, oaselor și dinților. De asemenea, ajută la absorbția fierului, motiv pentru care este adesea recomandat ca alimentele bogate în fier să fie consumate împreună cu cele bogate în vitamina C.

Deși mandarina este un fruct foarte nutritiv, specialiștii subliniază că, la fel ca în cazul oricărui aliment, consumul trebuie să fie moderat. Consumul a mai mult de patru mandarine pe zi poate crește nivelul zahărului din sânge și poate provoca disconfort digestiv, din cauza conținutului ridicat de fibre.

În orice situație, ideal este să fie urmată o dietă sănătoasă și echilibrată, care să combine consumul de fructe și legume cu activitate fizică regulată.