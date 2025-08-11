Un bărbat a fost aproape de moarte în urma unui sfat de dietă primit de la ChatGPT

Un bărbat de 60 de ani a fost spitalizat după ce a înlocuit toată sarea de masă din dieta sa cu bromură de sodiu, urmând un sfat pe care spune că l-a primit de la ChatGPT, scrie Live Science.

După trei luni de la această schimbare voluntară, a dezvoltat paranoia, halucinații și alte simptome ale bromismului (intoxicație cauzată de expunere la bromură). Cazul său, publicat recent în Annals of Internal Medicine Clinical Cases, scoate în evidență riscurile folosirii AI în consultanța medicală.

De la curiozitate la criză

Pacientul căuta inițial să reducă aportul de cloruri, inspirat de studiile sale în nutriție. Când a consultat ChatGPT, acesta i-ar fi sugerat bromura ca substitut pentru clorura de sodiu.

Deși bromura de sodiu are utilizări industriale, nu este sigură pentru consum alimentar.

Toxicitatea cu bromură poate afecta funcția neuronilor, provocând simptome neuropsihiatrice și fizice.

Bărbatul s-a prezentat la urgențe fiind convins că vecinul său îl otrăvește. Testele au indicat inițial niveluri ridicate de cloruri, dar analizele ulterioare au arătat interferența bromurii.

Medicii au diagnosticat bromism, iar în timpul tratamentului paranoia s-a accentuat, necesitând și intervenție psihiatrică. În timp, fluidele, electroliții și antipsihoticele i-au stabilizat starea.

Lecții despre AI și sănătate

Raportul notează că AI poate oferi informații scoase din context, spre deosebire de profesioniștii medicali care adresează întrebări suplimentare.

Este subliniată importanța verificării sfaturilor medicale cu specialiști calificați.

Cercetătorii atrag atenția că modelele lingvistice mari pot produce informații clinice greșite, subliniind necesitatea implementării unor măsuri de siguranță în domeniul medical.