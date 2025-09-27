Un cocktail viral distruge 99% din superbacteriile din spitale, rezistente la antibiotice

Tratamentul funcționează ca un „cocktail” de bacteriofagi – viruși care atacă exclusiv bacteriile, fără a afecta celulele umane.

În testele pe șoareci infectați, Entelli-02 a redus încărcătura bacteriană cu peste 99%, demonstrând o eficacitate remarcabilă împotriva acestor patogeni rezistenți la antibioticele de ultimă generație.

Superbacteria Enterobacter cloacae este una dintre cele mai problematice din spitale, dezvoltând rapid rezistență la majoritatea antibioticelor disponibile, conform Monash University.

Infecțiile pe care le provoacă sunt extrem de dificil de tratat cu metodele convenționalie și apar în spitale din întreaga lume.

Cocktailul viral a fost dezvoltat prin izolarea și modificarea genetică a fagilor pentru a le extinde capacitatea de a ataca diferite tulpini bacteriene. Procesul a început cu trei fagi, dar echipa a adăugat încă doi pentru a îmbunătăți eficacitatea tratamentului.

Produsul îndeplinește standardele de siguranță pentru administrarea intravenoasă și este deja disponibil pentru utilizare compasională, pregătind terenul pentru studii clinice viitoare.