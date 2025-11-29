Un ritual scurt, un impact neașteptat: Un studiu dezvăluie obiceiul simplu care poate avea un efect antidepresiv imediat

O nouă cercetare publicată recent dezvăluie că o singură sesiune de 30 de minute de exerciții fizice moderate este suficientă pentru a conferi un efect imediat de îmbunătățire a stării de spirit.

Cum s-a ajuns la această concluzie? S-a constatat că această îmbunătățire provine din eliberarea unui hormon numit adiponectină, care ajunge în creier și stimulează activitatea într-o regiune asociată cu reglarea emoțională. Rezultatul – o îmbunătățire a stării de spirit care poate dura ore întregi, scrie Science Alert.

Pentru persoanele care aleg să facă exerciții fizice, chiar și o singură sesiune de antrenament ar putea oferi o ameliorare imediată a simptomelor de anxietate sau depresie.

„Acest studiu oferă dovezi clinice privind eficacitatea unei singure sesiuni de exerciții fizice în ameliorarea simptomelor depresive”, a declarat neurobiologul Sonata Suk-yu Yau de la Universitatea Politehnică din Hong Kong pentru Psypost.

Studiul, realizat pe oameni și câțiva zeci de șoareci

Echipa care a realizat acest studiu a recrutat 40 de adulți cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani și câteva zeci de șoareci din mai multe grupuri experimentale și i-au pus să facă exerciții fizice.

Fiecare participant a completat un chestionar pentru a-și evalua starea de spirit. Apoi, aceștia au alergat pe o bandă de alergare timp de 30 de minute, purtând un monitor de ritm cardiac. După exerciții fizice, au completat din nou chestionarul.

Participanții cu și fără simptome de anxietate și depresie au demonstrat o îmbunătățire semnificativă a stării de spirit, participanții simptomatici raportând, în general, un nivel mai scăzut de furie, confuzie, oboseală, depresie și anxietate.

Și o parte din șoareci au fost supuși unei situații similare, adaptate. Le-au fost induse simptome asemănătoare depresiei timp de câteva săptămâni, apoi au avut o similară de exerciții moderate pe o bandă de alergare. După acest episod, rezultatul a arătat că atât șoarecii stresați, cât și cei nestresați au manifestat comportamente asociate cu o stare de spirit ridicată pentru maxim 48 de ore.

Studiul arată un mecanism clar pentru îmbunătățirea stării de spirit conferită de antrenament, sugerând că exercițiile fizice pot fi un regim de tratament valid pentru persoanele care se luptă să găsească un medicament adecvat.