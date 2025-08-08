Un studiu amplu leagă 8 semnale genetice de sindromul oboselii cronice

Studiul DecodeME aduce dovezi despre origini genetice ME/CFS

Echipa DecodeME, formată din peste 50 de cercetători din Marea Britanie, a analizat genomul a peste 16.000 de persoane diagnosticate cu ME/CFS. Rezultatele preliminare, publicate sub formă de preprint și încă nepeer-review-uite, au identificat opt semnale genetice asociate cu ME/CFS, dintre care unele sunt legate de durerea cronică și răspunsul imunitar la infecții virale sau bacteriene.

Aceste constatări oferă un posibil răspuns la întrebarea de ce mulți pacienți ME/CFS raportează debutul bolii după o infecție și explică de ce numărul cazurilor a crescut după pandemie.

Origini genetice ME/CFS confirmate de expresia genelor în țesutul cerebral

Studiul DecodeME a arătat că multe dintre genele identificate se exprimă predominant în țesutul cerebral și sunt implicate în răspunsul imunitar și percepția durerii – două componente esențiale în simptomatologia ME/CFS. Acest lucru susține ipoteza că boala are o bază biologică, nu doar una psihologică, așa cum a fost adesea sugerat în trecut.

DecodeME: un pas esențial spre înțelegerea și tratamentul ME/CFS

Deși cercetarea nu oferă deocamdată un tratament, experții subliniază că aceste origini genetice ME/CFS oferă un punct de plecare promițător pentru dezvoltarea unor terapii viitoare. Bioinformaticianul Chris Ponting, coordonatorul studiului, afirmă că rezultatele „pun bazele unei înțelegeri științifice reale” a bolii.

Studiul este susținut și de vocea pacienților, prin organizații precum Action for ME, care speră că aceste descoperiri vor reduce stigmatizarea și vor conduce la soluții medicale concrete.