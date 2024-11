Un studiu dezvăluie cum influenţează statul prelungit riscurile de boli cardiace

Un studiu recent a evidenţiat pericolele statului prelungit pe scaun, chiar şi pentru persoanele care respectă nivelurile recomandate de exerciţiu fizic, scrie Daily Mail.

Experţii sugerează că a sta aşezat, întins sau culcat mai mult de 10,6 ore pe zi poate creşte semnificativ riscul de insuficienţă cardiacă, infarct miocardic şi accident vascular cerebral, indiferent de nivelul de activitate fizică.

Studiul, realizat de cercetători de la Spitalul General din Massachusetts, a analizat datele a aproape 90.000 de participanţi britanici, urmărind mişcările acestora timp de şapte zile cu ajutorul dispozitivelor de monitorizare a activităţii fizice.

S-a constatat că, deşi timpul mediu petrecut în sedentarism era de aproximativ 9,4 ore pe zi, riscul de probleme cardiovasculare a crescut considerabil odată ce timpul petrecut pe scaun a depăşit 10,6 ore.

Chiar şi cei care îndeplinesc ghidul de 150 de minute de exerciţiu moderat sau intens pe săptămână sunt încă expuşi riscului dacă petrec prea mult timp stând pe scaun.

Cercetătorii au subliniat că reducerea comportamentului sedentar este esenţială pentru sănătatea inimii. Ei au recomandat ghiduri de sănătate publică care să încurajeze oamenii să limiteze timpul petrecut sedentar la mai puţin de 10,6 ore pe zi.

În plus, experţi precum Charles Eaton au sugerat că înlocuirea a doar 30 de minute de sedentarism cu activitate fizică poate reduce riscurile pentru sănătatea inimii. De exemplu, activităţile moderate sau intense pot reduce riscul de insuficienţă cardiacă cu 15% şi riscul de moarte din cauza afecţiunilor cardiace cu 10%. Chiar şi activităţile uşoare, cum ar fi mersul pe jos, pot ajuta la reducerea acestor riscuri.

Studiul a fost publicat în Journal of the American College of Cardiology.