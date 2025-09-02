Un studiu dezvăluie medicamentul care este mai eficient decât aspirina în prevenirea atacurilor de cord

O echipă internațională de medici din SUA, Marea Britanie, Australia, Elveția și Japonia a realizat un studiu privind un medicament care ar fi mai eficient decât aspirina în prevenția atacurilor de cord.

Rezultatele studiului, publicate în revista Lancet și dezvăluite în cadrul congresului Societății Europene de Cardiologie de la Madrid, au arătat că clopidogrelul – un anticoagulant prescris frecvent – este „superior” aspirinei, notează The Guardian.

Studiul a avut la bază datele a aproape 29.000 de pacienți cu boală coronariană și a constatat că anticoagulantul era mai eficient decât aspirina în prevenirea evenimentelor cardiace grave și a accidentelor vasculare cerebrale, fără ca acesta să crească riscul de hemoragii majore.

Studiul s-a bazat pe diverse grupuri de pacienți, inclusiv cei care au suferit proceduri precum implantarea de stenturi. Noua analiză a constatat că pacienții care luau clopidogrel aveau un risc cu 14% mai mic de evenimente cardiovasculare în comparație cu cei care luau aspirină.

Boala coronariană, cea mai frecventă formă de boală cardiacă

Boala coronariană este cea mai frecventă formă de boală cardiacă și una dintre principalele cauze de deces și invaliditate la nivel mondial. Aceasta apare atunci când arterele inimii se îngustează din cauza acumulării de aterom, o substanță grasă în pereții acestora. Durerea sau disconfortul resimțit din cauza acestei îngustări se numește angină pectorală.

Boala coronariană necesită adesea tratament pe tot parcursul vieții pentru a preveni atacurile de cord. Astfel, aspirina este prescrisă în mod tradițional pe termen nelimitat pacienților cu această afecțiune.