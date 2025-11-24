Studiile arată că muzica poate calma animalele, dar efectele depind de ritm și frecvențe

Playlisturile pentru animale au devenit populare, iar tot mai mulți proprietari spun că muzica ajută la calmarea câinilor sau pisicilor anxioase.

Experiența lui Margot, un câine de talie medie adoptat dintr-un adăpost, este unul dintre exemplele care susțin această teorie. Stăpâna ei, Serenity Strull, spune că animalul devenea extrem de agitat când rămânea singur, iar medicamentele nu au ajutat. În schimb, muzica clasică l-a liniștit aproape imediat.

Recomandarea a venit de la un dresor, care i-a sugerat seria Through a Dog’s Ear, compoziții lente, în care predomină pianul. Creată de un expert în psihoacustică și de o neurologă veterinară, muzica a fost testată pe peste 150 de câini în locuințe și adăposturi.

Care a fost rezultatul?

Peste 70% dintre câinii din adăposturi și 80% dintre cei aflați în case au prezentat reducerea simptomelor de anxietate: mai puțină agitație, tremurat sau respirație accelerată. Studiile confirmă efectul. Cercetători de la Queen’s University Belfast au analizat reacțiile câinilor la muzică clasică, audiobookuri și liniște. Doar muzica clasică a avut un efect calmant în situații stresante, cum ar fi vizita la veterinar sau un drum lung cu mașina. Cele mai eficiente sunt piesele lente, cu 50 -60 de bătăi pe minut, fără percuție puternică, care pot reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului.

Efecte au fost observate și la alte specii. Elefanți și gorile din grădini zoologice au prezentat mai puține comportamente repetitive sau agresive când au fost expuși la muzică clasică. În cazul pisicilor, un studiu pe 12 animale a arătat că muzica instrumentală lentă a redus ritmul cardiac și respirația. Nu toate genurile funcționează, iar audiobookurile nu au același efect, scrie BBC.

Deși pot părea calmante, studiile arată că majoritatea câinilor rămân atenți la speaker și nu se relaxează. În schimb, reggae sau soft rock pot avea efecte similare cu muzica clasică, atât timp cât sunt lente și cu structuri simple. Specialiștii explică faptul că diferențele dintre limitele de auz ale oamenilor și ale animalelor sunt semnificative.

Câinii percep frecvențe de până la 65.000 Hz, iar pisicile chiar mai mult, până la 79.000 Hz, motiv pentru care anumite sunete pot fi percepute ca stresante. Pentru a elimina frecvențele care pot agita animalele, unii compozitori au început să creeze piese adaptate biologiei auditive a fiecărei specii. Janet Marlow, specialist în sunet, a dezvoltat o colecție de compoziții numită Pet Acoustics, testată în mai multe studii.