Cele cinci semne care apar pe pielea ta și care ar putea indica faptul că rinichii tăi nu funcționează corect

Fără îndoială, rinichii sunt unul dintre cele mai importante organe din corpul uman, deoarece sunt responsabili de filtrarea sângelui și eliminarea toxinelor din piele. Cu toate acestea, atunci când aceștia cedează, consecințele încep să apară rapid. Una dintre cele mai frecvente manifestări este prin piele, așa că recunoașterea acestor semne este esențială pentru a aborda afecțiunea la timp, notează El Economista.

Astfel, pielea extrem de uscată este unul dintre cele mai frecvente simptome, o afecțiune cunoscută sub numele de xeroză. Rinichii controlează glandele sudoripare și sebacee, așa că atunci când acestea nu funcționează corect, uscăciunea este frecventă. Hidratarea adecvată, atât internă, cât și externă, este esențială pentru a preveni această problemă.

Mâncărimea pielii, erupții cutanate și dificultăți de somn

Pielea uscată este adesea însoțită de mâncărime intensă, numită prurit uremic, care afectează mai mult de jumătate dintre pacienții cu probleme renale.

Pe lângă semnele care apar adesea în urma scărpinatului, această mâncărime provoacă dificultăți de somn, ceea ce, la rândul său, afectează funcționarea zilnică.

În cazurile de boală renală avansată, sunt frecvente micile erupții cutanate. În aceste cazuri, controalele regulate, împreună cu o igienă bună, sunt esențiale pentru a preveni răspândirea acestora în alte părți ale corpului.

Retenție de lichide și hiperpigmentarea pielii

Retenția de lichide și sodiu la nivelul ochilor, gleznelor sau mâinilor este, de asemenea, un indiciu al afectării renale, care poate provoca umflături semnificative. Gestionarea greutății, împreună cu reducerea aportului de sare și ridicarea picioarelor deasupra nivelului inimii, pot fi unele dintre cele mai eficiente remedii.

În cele din urmă, în mai mult de jumătate din cazuri, apare și hiperpigmentarea pielii, în special în zonele cele mai expuse la soare. Depunerea de produse reziduale în organism, pierderea hormonilor renali și anemia sunt unele dintre cele mai frecvente cauze. Pentru a preveni acest lucru, este ideal să protejați pielea în mod adecvat de expunerea la soare și să creșteți consumul de alimente bogate în fier.