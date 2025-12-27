Prima pagină » Știrile zilei » Cele cinci semne care apar pe pielea ta și care ar putea indica faptul că rinichii tăi nu funcționează corect

Cele cinci semne care apar pe pielea ta și care ar putea indica faptul că rinichii tăi nu funcționează corect

Atunci când aceștia cedează, consecințele încep să apară rapid. Una dintre cele mai frecvente manifestări este prin piele.
Cele cinci semne care apar pe pielea ta și care ar putea indica faptul că rinichii tăi nu funcționează corect
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Mădălina Dinu
27 dec. 2025, 10:59, Ştiinţă-Sănătate

Fără îndoială, rinichii sunt unul dintre cele mai importante organe din corpul uman, deoarece sunt responsabili de filtrarea sângelui și eliminarea toxinelor din piele. Cu toate acestea, atunci când aceștia cedează, consecințele încep să apară rapid. Una dintre cele mai frecvente manifestări este prin piele, așa că recunoașterea acestor semne este esențială pentru a aborda afecțiunea la timp, notează El Economista.

Astfel, pielea extrem de uscată este unul dintre cele mai frecvente simptome, o afecțiune cunoscută sub numele de xeroză. Rinichii controlează glandele sudoripare și sebacee, așa că atunci când acestea nu funcționează corect, uscăciunea este frecventă. Hidratarea adecvată, atât internă, cât și externă, este esențială pentru a preveni această problemă.

Mâncărimea pielii, erupții cutanate și dificultăți de somn

Pielea uscată este adesea însoțită de mâncărime intensă, numită prurit uremic, care afectează mai mult de jumătate dintre pacienții cu probleme renale.

Pe lângă semnele care apar adesea în urma scărpinatului, această mâncărime provoacă dificultăți de somn, ceea ce, la rândul său, afectează funcționarea zilnică.

În cazurile de boală renală avansată, sunt frecvente micile erupții cutanate. În aceste cazuri, controalele regulate, împreună cu o igienă bună, sunt esențiale pentru a preveni răspândirea acestora în alte părți ale corpului.

Retenție de lichide și hiperpigmentarea pielii

Retenția de lichide și sodiu la nivelul ochilor, gleznelor sau mâinilor este, de asemenea, un indiciu al afectării renale, care poate provoca umflături semnificative. Gestionarea greutății, împreună cu reducerea aportului de sare și ridicarea picioarelor deasupra nivelului inimii, pot fi unele dintre cele mai eficiente remedii.

În cele din urmă, în mai mult de jumătate din cazuri, apare și hiperpigmentarea pielii, în special în zonele cele mai expuse la soare. Depunerea de produse reziduale în organism, pierderea hormonilor renali și anemia sunt unele dintre cele mai frecvente cauze. Pentru a preveni acest lucru, este ideal să protejați pielea în mod adecvat de expunerea la soare și să creșteți consumul de alimente bogate în fier.

 

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Cea mai geroasă dimineață din 2025. Locul din România în care s-au înregistrat -12 grade Celsius. „A îngheţat parbrizul”
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
Pensii mai mici de la 1 ianuarie 2026 pentru aceste 2 categorii de pensionari români
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor