Acarienii pot „mirosi frica”: femelele își schimbă comportamentul când simt mirosul celor răniți

Cercetătorii au descoperit că femelele unui mic acarian de plante, Tetranychus ludeni, devin mai prudente și își schimbă modul de reproducere atunci când simt mirosul lăsat în aer de ouăle rănite de prădători. Cu alte cuvinte, aceste insecte pot „mirosi” suferința celor mai vulnerabili membri ai speciei lor și reacționează în consecință.

Echipa a expus femele de Tetranychus ludeni la mirosuri provenite de la ouă, nimfe și adulți din aceeași specie care fuseseră răniți de un acarian prădător, Phytoseiulus persimilis. Rezultatele au fost clare: femelele au reacționat cel mai puternic la mirosul provenit de la ouă – stadiul cel mai vulnerabil la atacuri.

Femelele au depus cu peste 50% mai puține ouă atunci când au „mirosit” ouă rănite.

Ouăle depuse au fost mai mici, dar femelele și-au păstrat durata de viață.

În prezența mirosurilor provenite de la adulți răniți, femelele au produs mai multe fiice – considerate mai potrivite pentru a se dispersa și a evita zonele periculoase.

Supraviețuirea puilor nu a fost afectată de aceste schimbări.

„Rezultatele arată că aceste animale pot interpreta foarte fin semnalele din mediul lor. Faptul că reacționează mai puternic la mirosul ouălor rănite sugerează o formă de vigilență evolutivă – o anticipare a riscului înainte ca prădătorul să apară”, explică autorii.

Studiul a fost publicat luni, în jurnalul Wiley – Ecologie și evoluție.