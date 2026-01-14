Actorul Kiefer Sutherland, arestat la Hollywood după un incident cu un șofer de rideshare

Ofițerii LAPD au răspuns la un apel radio despre un „atac asupra unui șofer de rideshare” după miezul nopții de luni, în zona intersecției Sunset Boulevard cu Fairfax Avenue din Hollywood, notează NBC4 miercuri. Kiefer Sutherland ar fi urcat în mașină și ar fi agresat șoferul, amenințându-l ulterior.

Kiefer Sutherland a fost reținut sub suspiciunea de amenințări penale grave. Conform LAPD, nu s-au raportat răni care să necesite tratament medical.

Actorul a fost eliberat ulterior pe cauțiune în valoare de 50.000 de dolari. Prima ședință a procesului a fost programată pentru 2 februarie.

Pe lângă rolul din 24, Sutherland este câștigător al premiilor Emmy și Globul de Aur și are o carieră îndelungată, incluzând filme precum Stand by Me, The Lost Boys, Flatliners și A Few Good Men.