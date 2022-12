Adrian Sârbu, la ŞTIU: Am câştigat în 1918 pentru ca am ştiut să folosim oportunitatea. În 1989 am ratat. Sper să nu ratăm şi oportunitatea Schengen, reunirea tuturor romanilor în graniţele Europei

Adrian Sârbu a vorbit la Aleph News în ediţia de 1 decembrie a ŞTIU despre oportunitatea unică pe care România o are în acest moment: Reunirea tuturor românilor în graniţele Europei.