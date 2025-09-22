Agenția cibernetică a UE afirmă că software-ul aeroporturilor a fost blocat de infractori: „Tipul de ransomware a fost identificat”

Mai multe dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Europa au petrecut ultimele zile încercând să restabilească funcționarea normală, după ce un atac cibernetic de vineri le-a perturbat software-ul automat de check-in și îmbarcare.

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, ENISA, a declarat luni pentru BBC că software-ul rău intenționat a fost utilizat pentru a perturba sistemele automate de check-in.

„Tipul de ransomware a fost identificat. Autoritățile de aplicare a legii sunt implicate în anchetă”, a declarat agenția într-un comunicat către agenția de știri Reuters.

Nu se știe cine se află în spatele atacului, dar bandele criminale folosesc adesea ransomware pentru a perturba grav sistemele victimelor și pentru a cere o răscumpărare în bitcoin pentru a repara daunele, potrivit BBC.

BBC a văzut comunicări interne de criză din partea personalului din aeroportul Heathrow, care îndeamnă companiile aeriene să continue să utilizeze soluții manuale pentru îmbarcarea și check-in-ul pasagerilor, în timp ce recuperarea este în curs.

Heathrow a declarat duminică că încă lucrează la rezolvarea problemei și și-a cerut scuze clienților care au avut de suferit întârzieri în călătorii.

A subliniat că „marea majoritate a zborurilor au continuat să funcționeze” și a îndemnat pasagerii să verifice starea zborurilor lor înainte de a se deplasa la aeroport.

BBC înțelege că aproximativ jumătate dintre companiile aeriene care zboară de la Heathrow au revenit online într-o formă sau alta până duminică, inclusiv British Airways, care utilizează un sistem de rezervă încă de sâmbătă.

Perturbări continue

Atacul împotriva producătorului american de software Collins Aerospace a fost descoperit vineri seara și a dus la perturbări în mai multe aeroporturi sâmbătă.

Deși situația s-a îmbunătățit semnificativ la Berlin și Londra Heathrow până duminică, întârzierile și anulările de zboruri au continuat.

Aeroportul din Bruxelles, de asemenea afectat, a declarat că „furnizorul de servicii lucrează activ la rezolvarea problemei”, dar că încă nu este „clar” când va fi rezolvată.

Potrivit agenției de știri AP, aeroportul a solicitat companiilor aeriene să anuleze aproape 140 din cele 276 de zboruri programate pentru luni.

Între timp, un purtător de cuvânt al aeroportului din Berlin a declarat pentru BBC că unele companii aeriene încă îmbarcă pasagerii manual și că nu există indicații cu privire la durata întreruperii sistemului electronic.

Se pare că hackerii din spatele atacului au vizat un popular software de verificare numit Muse.

„Incident cibernetic”

Collins Aerospace nu a explicat ce s-a întâmplat și nu a informat publicul cât timp va dura rezolvarea problemei. Compania continuă să se refere la aceasta ca la un „incident cibernetic”.

Într-o declarație făcută luni dimineață, furnizorul de software a afirmat că se află în etapa finală de finalizare a actualizărilor software necesare.

Memo-ul intern trimis personalului aeroportului Heathrow, văzut de BBC, spune că peste o mie de computere ar fi fost „corupte” și că cea mai mare parte a lucrărilor pentru repunerea lor în funcțiune trebuie efectuată personal, nu de la distanță.

Nota mai spune că Collins și-a reconstruit sistemele și le-a relansat, doar pentru a realiza că hackerii erau încă în interiorul sistemului.

Într-un aviz separat adresat companiilor aeriene, Collins a sfătuit personalul să nu oprească computerele și să nu se deconecteze de la software-ul Muse dacă erau conectați.

Compania a refuzat să comenteze nota și conținutul acesteia.

Atacurile cu ransomware sunt o problemă prolifică pentru organizațiile din întreaga țară, bandele organizate de criminalitate cibernetică câștigând sute de milioane de dolari din răscumpărări în fiecare an.

Un purtător de cuvânt al Centrului Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie a declarat sâmbătă că lucrează cu Collins Aerospace, aeroporturile britanice afectate, Departamentul Transporturilor și forțele de ordine pentru a înțelege pe deplin impactul incidentului.

Conform unui raport recent al companiei aerospatiale franceze Thales, atacurile cibernetice în sectorul aviației au crescut cu 600% în ultimul an.