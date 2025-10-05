Air Canada oferă băuturi alcoolice gratuite la clasa economică. Va fi confort sau haos la 10.000 de metri altitudine?

Astfel, compania aeriană cu sediul în Montreal devine singura companie aeriană tradițională din America de Nord care servește alcool gratuit în cabina clasei economice în întreaga sa rețea.

Concurenții americani, precum American, Delta și United, servesc băuturi doar pe zborurile care depășesc un anumit număr de kilometri, în timp ce companiile aeriene low-cost, precum Spirit, Frontier și JetBlue, percep taxe pentru băuturile alcoolice, potrivit Euronews.

De ce oferă Air Canada băuturi gratuite acum?

Scott O’Leary, vicepreședinte al Air Canada pentru loialitate și produse, a declarat că această decizie reflectă importanța confortului în timpul zborului pentru clienți.

„Mâncarea și băuturile tind să aibă un impact disproporționat asupra satisfacției clienților”, a declarat el pentru Reuters, adăugând că renunțarea la taxele pentru alcool, mai degrabă decât reducerea taxelor pentru bagaje, are o valoare mai mare pentru pasageri – și poate și pentru compania aeriană.

Noul meniu prezintă, de asemenea, preparatele preferate ale canadienilor la bordul companiei aeriene naționale.

Schimbarea privind berea gratuită vine cu o altă noutate. Prin servirea berii Heineken 0.0 la bord, Air Canada va fi singura companie aeriană din America de Nord care oferă bere fără alcool la altitudinea de croazieră.

În ansamblu, această măsură are scopul de a face pasagerii să se simtă mai bine îngrijiți – dacă nu chiar mai loiali – într-o perioadă în care serviciile la bord au devenit un factor cheie de diferențiere între companiile aeriene.

Băuturile gratuite pot veni și cu ”turbulențe”

Alcoolul poate fi o sursă de confort pentru unii călători, dar a devenit și un factor important de conflict și o sursă de comportament perturbator în aer.

În 2017, Asociația Internațională de Transport Aerian a raportat o creștere a comportamentului indisciplinat al pasagerilor, cu un incident la fiecare 1.053 de zboruri la nivel mondial. Până în 2023, rata a crescut la unul la fiecare 480 de zboruri. Mai mult de un sfert din aceste cazuri au implicat alcoolul, consumat adesea înainte de îmbarcare.

Incidentele recente evidențiază provocarea cu care se confruntă companiile aeriene în ceea ce privește alcoolul.

La sfârșitul lunii septembrie, un zbor Ryanair de la Londra Luton la Alicante a fost deviat după ce un grup de pasageri în stare de ebrietate a devenit violent. Cu doar câteva săptămâni înainte, un zbor easyJet de la Málaga a fost anulat când un grup de pasageri presupuși a fi în stare de ebrietate a perturbat procedurile de îmbarcare.

În Statele Unite, Administrația Federală a Aviației (FAA) a înregistrat peste 2.100 de rapoarte privind pasageri indisciplinați în 2024. Zeci dintre aceștia au fost trimiși în judecată pentru posibile urmăriri penale.

Ce măsuri iau companiile aeriene pentru a reduce problemele legate de alcool?

Din 2021, politica de toleranță zero a FAA a stabilit sancțiuni civile pentru încălcări precum consumul de alcool personal în timpul zborului, inclusiv amenzi de până la 37.000 de dolari.

Companiile aeriene europene au adoptat abordări diferite în această privință. Compania aeriană low-cost Jet2 a interzis vânzarea de alcool înainte de ora 8 dimineața, iar la începutul acestui an, Michael O’Leary, CEO-ul Ryanair, a sugerat impunerea unei limite de două băuturi în barurile din aeroporturi.

Sprijinul public pentru astfel de măsuri este surprinzător de puternic. Un sondaj YouGov din 2024 a arătat că 62% dintre britanici ar susține limitarea consumului de alcool înainte de zbor.

Însă alinierea sprijinului public la reglementări s-a dovedit dificilă. Barurile din aeroporturile din Marea Britanie pot începe să servească alcool în mod legal de la ora 5 dimineața, iar propunerile de limitare a vânzărilor dimineața devreme au fost blocate în repetate rânduri.

Găsirea unui echilibru la 10.000 de metri

Echipajul de cabină este adesea primul care observă când spiritul vacanței a depășit limita.

O însoțitoare de zbor a unei mari companii aeriene globale, care a dorit să rămână anonimă, spune că monitorizează îndeaproape pasagerii care comandă mai multe băuturi. „Există multe motive valabile pentru a limita consumul de alcool la bord, de la probleme de siguranță în caz de urgență până la bunăstarea celorlalți pasageri”, explică ea.

Unii susțin că reducerea serviciilor de servire a alcoolului în avioane ar putea avea efectul invers, încurajând călătorii să consume alcool în exces în terminale înainte de îmbarcare – o tendință care ar fi atins apogeul acum câțiva ani.

Pentru companiile aeriene, decizia este una delicată. Vânzările de alcool generează venituri și satisfac așteptările consumatorilor, dar prezintă și riscuri pentru siguranță, personal și ceilalți pasageri.

Air Canada mizează pe faptul că băuturile gratuite, gestionate în mod responsabil, vor duce la pasageri mai fericiți, la o imagine de marcă mai puternică și, poate, la vânzări mai mari.