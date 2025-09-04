Al treilea cutremur major s-a produs în sud-estul Afganistanului

Potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe, epicentrul seismului a fost localizat în districtul izolat Shiwa, provincia Nangarhar, aproape de granița cu Pakistanul.

Naqibullah Rahimi, purtător de cuvânt al departamentului de sănătate local, a precizat că au fost raportate prime pagube în zona Barkashkot, însă evaluările sunt încă în desfășurare. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Seismul survine după alte două cutremure devastatoare: primul, de 6 grade, produs duminică, a distrus sate întregi în provinciile Kunar și Nangarhar, provocând peste 2.200 de decese și peste 3.600 de răniți; al doilea, de 5,5 grade, înregistrat marți, a declanșat alunecări de teren care au blocat drumuri și au îngreunat intervențiile echipelor de salvare.

Situația umanitară este tot mai critică. Zeci de mii de oameni au rămas fără locuințe, iar organizațiile de ajutor avertizează că resursele sunt pe terminate.

Națiunile Unite și alte agenții internaționale cer sprijin urgent pentru a asigura alimente, medicamente și adăpost sinistraților.