Alertă de dronă în Lituania: Forțele aeriene NATO au fost mobilizate. Unul dintre cele mai mari aeroporturi a fost închis

Lituania le-a spus locuitorilor din centrul și nordul țării să meargă la adăposturi timp de aproximativ o oră duminică dimineață, din cauza unui obiect zburător nerecunoscut, au anunțat armata și centrul național de gestionare a crizelor.

Potrivit Reuters, forțe de poliție aeriană NATO au fost chemate în zonă, iar aeroportul Kaunas, situat în apropierea orașului Kaunas, al doilea ca mărime din Lituania, a fost închis.

Personalul armatei lituaniene a investigat posibile resturi de dronă în apropierea satului Juodzionys din nordul țării, după ce obiectul zburător a dispărut de pe radar, a declarat centrul.

Polonia verifică o posibilă încălcare a spațiului său aerian de către un obiect neidentificat, a anunțat duminică armata sa.

Letonia, vecină la nord, a emis și apoi a retras o avertizare „galbenă” în unele regiuni de graniță cu Lituania în aceeași perioadă.

Țara a invocat o „posibilă amenințare”, a declarat armata letonă, conform aceleiași surse.