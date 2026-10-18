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Alertă de dronă în Lituania: Forțele aeriene NATO au fost mobilizate. Unul dintre cele mai mari aeroporturi a fost închis

O avertizare „roșie” de pericol aerian a fost emisă duminică dimineața în Lituania, după ce o dronă a pătruns în nordul țării. Al doilea cel mai mare aeroport din țară a fost închis, iar forțele aeriene NATO au fost mobilizate.
Alertă de dronă în Lituania: Forțele aeriene NATO au fost mobilizate. Unul dintre cele mai mari aeroporturi a fost închis
Imagine cu caracter ilustrativ
Ioana Târziu
18 oct. 2026, 11:17, Știri externe
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Lituania le-a spus locuitorilor din centrul și nordul țării să meargă la adăposturi timp de aproximativ o oră duminică dimineață, din cauza unui obiect zburător nerecunoscut, au anunțat armata și centrul național de gestionare a crizelor.

Potrivit Reuters, forțe de poliție aeriană NATO au fost chemate în zonă, iar aeroportul Kaunas, situat în apropierea orașului Kaunas, al doilea ca mărime din Lituania, a fost închis.

Personalul armatei lituaniene a investigat posibile resturi de dronă în apropierea satului Juodzionys din nordul țării, după ce obiectul zburător a dispărut de pe radar, a declarat centrul.

Polonia verifică o posibilă încălcare a spațiului său aerian de către un obiect neidentificat, a anunțat duminică armata sa.

Letonia, vecină la nord, a emis și apoi a retras o avertizare „galbenă” în unele regiuni de graniță cu Lituania în aceeași perioadă.

Țara a invocat o „posibilă amenințare”, a declarat armata letonă, conform aceleiași surse.

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