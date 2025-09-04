Amanda Anisimova o învinge pe Iga Swiatek și se califică în semifinalele US Open

Conform The Guardian, Amanda Anisimova a produs una dintre cele mai mari surprize de la Flushing Meadows, după ce a învins-o miercuri pe Iga Swiatek, numărul doi mondial și câștigătoare a șase turnee de Grand Slam.

Americanca de 24 de ani s-a impus în două seturi, 6-4, 6-3, după o oră și 36 de minute de joc.

Victoria are o încărcătură specială pentru Anisimova, care în urmă cu mai puțin de două luni fusese învinsă categoric de Swiatek, 6-0, 6-0, în finala de la Wimbledon.

De această dată, însă, sportiva din New Jersey a dominat prin lovituri precise și un joc curajos de pe linia de fund.

„Am intrat pe teren fără frică și m-am susținut pe tot parcursul meciului. Cred că asta a făcut diferența,” a spus Anisimova după meci.

Swiatek, campioană la US Open în 2022, a recunoscut că serviciul i-a creat probleme. „Amanda a returnat excelent și eu nu am reușit să îmi fac jocul cu primul serviciu,” a declarat poloneza.

Pentru Anisimova, această calificare marchează cel mai bun rezultat din cariera sa la New York și o revenire spectaculoasă, după ce în 2023 a luat o pauză din motive de sănătate mintală.

Ea devine prima jucătoare americană de la surorile Williams încoace care ajunge în semifinale pe toate cele trei suprafețe de Grand Slam.