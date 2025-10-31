Jannik Sinner îl învinge pe Ben Shelton cu 6-3, 6-3 şi avansează în semifinalele Masters 1000

Sinner a oferit o demonstraţie de tenis solid şi consistent, dominând meciul din primul până în ultimul punct. Sinner a controlat ritmul jocului cu serviciul său puternic şi cu lovituri de fond precise, nedându-i lui Shelton şanse reale de revenire.

Primul set s-a încheiat rapid în favoarea italianului, 6-3. Setul secund a urmat acelaşi scenariu, Sinner impunându-se din nou cu 6-3 şi închizând meciul fără să cedeze vreun set.

Calificarea în semifinale confirmă forma excelentă a lui Sinner în acest final de sezon. Italianul îşi consolidează poziţia de număr 2 mondial şi visează la al doilea titlu Masters 1000 din carieră, după ce a câştigat deja două turnee de Grand Slam în acest sezon.

Între timp, Alexander Bublik a creat surpriza turneului, calificându-se în semifinale după ce l-a învins pe australianul Alex de Minaur cu 6-7 (5/7), 6-4, 7-5.

Bublik, cunoscut pentru stilul său spectaculos şi imprevizibil de joc, a reuşit să se impună după aproape trei ore de luptă, revenind după ce pierduse primul set la tiebreak.

În cealaltă semifinală, canadianul Felix Auger-Aliassime, numărul 10 mondial, l-a învins pe francezul Valentin Vacherot (numărul 40 mondial), revelaţia turneului, cu scorul categoric de 6-2, 6-2.