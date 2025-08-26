Ambasadorul iranian a fost expulzat din Canberra. Șeful serviciilor secrete australiene: Iranul a dirijat atacuri în Australia și „a alimentat flăcările” antisemitismului

Garda Revoluționară Islamică (IRGC), apărătorii paramilitari ai revoluției din 1979 de la Teheran, va fi interzisă de Australia ca organizație teroristă.

În timp ce prim-ministrul australian a anunțat că guvernul său l-a expulzat pe ambasadorul iranian, marți, ora locală, șeful Organizației Australiene de Securitate și Informații (Asio), Mike Burgess, a declarat că Teheranul este „probabil” în spatele și mai multor atacuri antisemite în întreaga țară.

Diplomații iranieni detașați în Australia nu au fost implicați, a spus Burgess.

Ambasadorul Ahmad Sadeghi și alți trei oficiali au primit un termen de șapte zile pentru a părăsi țara – prima expulzare a unui ambasador din Australia de la al doilea război mondial – iar ambasada iraniană din Canberra a fost închisă, potrivit The Guardian.

De la revoluția din 1979, Australia a menținut în mod constant relații diplomatice cu Iranul, precum și o ambasadă în capitală, până când aceasta a fost închisă în iunie, în urma raidurilor aeriene americane asupra Iranului.

Tot personalul diplomatic al Australiei a părăsit deja țara.

Australienii au fost îndemnați de mult timp să nu călătorească în Iran, iar guvernul a repetat aceste avertismente, recomandând australienilor să plece acum, dacă este sigur să o facă.

„Acte de agresiune extraordinare și periculoase”

Lewis’s Continental Kitchen, o cafenea kosher din suburbia Bondi, situată pe malul mării în Sydney, a fost ținta unui atac incendiator în octombrie anul trecut. În decembrie a avut loc un atac incendiator asupra sinagogii Adass Israel din Ripponlea, în sud-estul Melbourne-ului. Ambele suburbii găzduiesc populații evreiești semnificative. Nu au existat răniți în urma atacurilor.

Anthony Albanese a declarat că este probabil ca guvernul iranian să fi ordonat noi atacuri asupra țintelor evreiești.

„Au fost acte de agresiune extraordinare și periculoase orchestrate de o națiune străină pe teritoriul australian”, a spus el.

„Au fost încercări de a submina coeziunea socială și de a semăna discordie în comunitatea noastră. Este total inacceptabil. Guvernul australian ia măsuri ferme și decisive ca răspuns.”

Burgess a declarat că IRGC a folosit „o rețea complexă de intermediari” pentru a-și masca implicarea în atacuri și că anchetatorii au descoperit o „structură complexă de intermediari” între IRGC, „elementele crimei organizate din străinătate” și presupușii autori din Australia. Unii dintre presupușii autori au fost plătiți pentru rolul lor în atacurile incendiare asupra clădirilor evreiești, a spus Burgess.

„Am investigat zeci de incidente”, a spus el.

„Iranul și proxy-urile sale au aprins literal și figurativ chibriturile și au alimentat flăcările… există o legătură directă între IRGC, care, printr-o serie de intermediari, îndrumă persoane din Australia să comită aceste crime”.

Ambasada iraniană din Canberra joacă de mult timp un „rol sinistru”

Academicianul britanic-australian Dr. Kylie Moore-Gilbert – care a fost reținut timp de 804 zile de IRGC – cea mai mare parte a timpului în celebra închisoare Evin din Teheran, a acuzat ambasada iraniană din Canberra că joacă de mult timp un „rol sinistru în sponsorizarea supravegherii disidenților aici, în Australia”.

„De ani de zile, comunitatea iraniană-australiană și alte victime ale IRGC, inclusiv eu, strigăm literalmente… că agenții iranieni acționează cu nerușinare și cu puține consecințe aici, pe teritoriul australian”.

Moore-Gilbert a salutat „acțiunea decisivă a Australiei împotriva unui regim brutal”, dar a deplâns faptul că a durat atât de mult până să se ia măsuri.

Guvernul iranian a fost acuzat de mult timp de o prezență malefică în Australia, iranienii australieni raportând că au fost supravegheați și intimidați pentru că au participat la proteste împotriva regimului iranian.

Acum doi ani, ministrul de interne de atunci, Clare O’Neill, a confirmat amenințările, spunând: „Nu vom sta deoparte și nu vom permite ca australienii sau vizitatorii țării noastre să fie supravegheați și urmăriți de guverne străine pe teritoriul nostru”.

IRGC a fost înființat ca apărător al regimului islamic al țării, dar de atunci a devenit o forță paramilitară și politică temută și represivă în Iran. De asemenea, are o aripă clandestină de informații externe și paramilitară, Forța Quds, iar personalul IRGC – estimat la 190.000 de persoane – operează și în afara țării.

IRGC a fost interzisă ca organizație teroristă de către SUA, Canada, Suedia, Bahrain și Arabia Saudită, printre altele.