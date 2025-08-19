Astronauții misiunii Artemis 2 se pregătesc pentru evenimentul istoric din 2026. Ei exersează fotografierea Lunii

La centrele de antrenament ale NASA, astronauții folosesc simulatoare, machete, modele și chiar luni gonflabile pentru a-și perfecționa abilitățile pentru misiunile viitoare.

Într-o postare recentă pe X, Centrul de Zbor Spațial Goddard al NASA din Maryland a arătat astronauții Artemis 2 folosind o lună gonflabilă și o machetă a capsulei Orion pentru a exersa antrenamentul cu camera.

Aceste elemente permit echipajelor de astronauți și echipelor de la sol să exerseze procedurile vizuale într-un mediu sigur și controlat, potrivit Space.

Acest lucru îi ajută, la rândul său, să învețe să navigheze mai bine după vedere, să se pregătească pentru condiții vizuale neașteptate și să regleze cu precizie operațiunile camerei, toate acestea fiind abilități esențiale pentru un zbor spațial de succes.

De ce este uimitor

Artemis 2 va fi prima misiune lunară cu echipaj uman din cadrul programului Artemis al NASA, care va dura 10 zile în jurul Lunii înainte de a se întoarce pe Pământ.

Echipajul este format din astronauții NASA Reid Wiseman (comandant), Christina Koch (specialist de misiune), Victor Glover (pilot) și Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană.

Ca parte a antrenamentului, cei patru membri ai echipajului s-au echipat recent și au intrat pentru prima dată în nava spațială Orion.

Deși misiunea a suferit multiple întârzieri, lansarea este prevăzută acum pentru aprilie 2026.