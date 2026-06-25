Autoritățile din Paris interzic comercializarea de alcool din cauza valului de căldură extremă

Prefectul poliției din Paris, Patrice Faure, a declarat că unitățile medicale din capitala Franței și din zonele învecinate se apropie de limita capacității de funcționare din cauza numărului tot mai mare de persoane internate pe fondul caniculei.

„Voi publica un decret în această seară care va interzice consumul de alcool în public începând de mâine la prânz. După cum știți, consumul de alcool în timp ce soarele bate puternic poate avea un efect devastator”, a declarat acesta, citat de Le Monde.

Potrivit decretului, consumul de alcool în spațiile publice va fi interzis între orele 12:00 și 07:00 în noaptea de vineri spre sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică. Restricția nu se aplică teraselor, restaurantelor și barurilor care dețin autorizațiile necesare.

De asemenea, livrările de alcool vor fi interzise între orele 18:00 și 07:00 în aceleași perioade. Măsura se aplică inclusiv magazinelor specializate în comercializarea băuturilor alcoolice.

Prefectul a justificat decizia prin creșterea puternică a numărului de intervenții ale brigăzii de pompieri din Paris. Potrivit acestuia, serviciile de urgență au efectuat peste 2.500 de intervenții doar în cursul zilei de joi, dublu față de nivelul obișnuit.