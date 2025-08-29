Avertisment urgent emis cu privire la creșterea animalelor. Deșeurile provenite din creșterea porcilor și păsărilor afectează mediul

Concluziile raportului Wildlife Trusts privind impactul asupra mediului al acestor sectoare relevă că deșeurile provenite din producția anuală de milioane de porci și miliarde de păsări se ridică la aproximativ 10.4 milioane de metri cubi pe an, echivalentul a 4.160 de piscine olimpice.

Nivelurile ridicate de nutrienți, precum azotul și fosforul, din gunoiul de grajd fac dificilă utilizarea acestuia în mod durabil pe terenurile agricole și provoacă poluarea habitatelor, inclusiv a râurilor, ceea ce dăunează calității apei și faunei sălbatice care trăiește în mediul de apă dulce.

Situația este deosebit de gravă în „zonele fierbinți” în care se concentrează producția de păsări și porci, avertizează raportul, potrivit Independent.

Gunoiul de grajd, plini de compuși care poluează

Studiul, comandat de Wildlife Trusts și realizat de Cumulus Consultants, avertizează, de asemenea, că mai mult de o treime din recolta de grâu din Marea Britanie este destinată hranei pentru porci și păsări, subliniind suprafața „imensă” de teren asociată cu producția de animale dincolo de unitățile agricole intensive.

O mare parte din aceasta este cultivată folosind îngrășăminte și pesticide care pot polua și mediul rural, dăunând faunei sălbatice și habitatelor, avertizează trusturile.

Ecologiștii solicită guvernului și industriei să sprijine fermierii să treacă la un sistem de creștere a porcilor și păsărilor mai puțin poluant și mai integrat, pentru a curăța râurile și a contribui la îndeplinirea obiectivelor de mediu obligatorii din punct de vedere legal.

Raportul arată că Marea Britanie crește, îngrijește și sacrifică aproximativ 11 milioane de porci și 1.1 miliarde de pui pentru consumul alimentar în fiecare an, în timp ce există și un efectiv de aproximativ 40 de milioane de păsări ouătoare, care produc aproximativ 12 miliarde de ouă.

Această industrie uriașă este răspândită în toată Marea Britanie, dar se concentrează în anumite zone, unde există un risc ridicat de acumulare în mediu a unor cantități mari de deșeuri foarte concentrate.

Raportul menționează că, în Anglia, 30 % din fermele de porci se află în Yorkshire și Humberside, iar 28% din toate fermele de păsări se află în Midlands, o optime din efectivul de pui broiler din Anglia fiind concentrat numai în Lincolnshire.

În Țara Galilor, aproape 56% din totalul efectivelor de păsări de curte se află în Powys, iar în Irlanda de Nord, două treimi din fermele de porci se află în doar două zone administrative – Armagh City, Banbridge și Craigavon și Mid Ulster.

Tone de pesticide în agricultură

Raportul estimează că aproximativ 520.000-580.000 de hectare de grâu cultivat în Regatul Unit sunt necesare pentru hrana porcilor și păsărilor, echivalentul a 34%-38% din recolta totală de grâu a țării, cu o utilizare asociată de 2.621 de tone de pesticide, inclusiv fungicide.

Deși în Regatul Unit există reglementări de mediu pentru adăpostirea porcilor și păsărilor, raportul avertizează că majoritatea scroafelor de reproducție din Anglia nu respectă normele de mediu, alături de o proporție semnificativă din populația de porci din Regatul Unit.

Acest lucru înseamnă că autoritățile de reglementare nu dispun de o cale esențială pentru gestionarea impactului acestor unități agricole și, deși o proporție mare de ferme avicole respectă normele, nu toți producătorii par să adopte cele mai bune practici, avertizează raportul, indicând problemele de poluare din bazinul hidrografic al râului Wye.

Planuri de acțiune

Impactul „semnificativ” asupra mediului al producției de furaje pentru porci și păsări de curte nu este, de asemenea, inclus în niciun raport sau autorizație pentru acest sector.

Barnaby Coupe, manager senior pentru politici de utilizare a terenurilor la Wildlife Trusts, a declarat: „Evaluarea impactului asupra mediului al producției de porci și păsări de curte s-a concentrat până în prezent în mare măsură pe riscurile imediate ale poluării cu dejecții, dar această cercetare analizează pentru prima dată riscurile mai largi la nivelul întregului sector din Regatul Unit – în special ocuparea vastă a terenurilor pentru producția de furaje.

„Este clar că impactul semnificativ al producției de porci și păsări de curte în Regatul Unit se extinde mult dincolo de unitățile agricole intensive și nu ar trebui să ne lase niciun dubiu că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a aborda riscurile de daune asupra mediului.

„O cerință privind planurile de acțiune pentru gestionarea nutrienților și reformarea regimurilor de autorizare poate contribui la soluționarea acestor probleme, dar este esențial să existe sprijin atât din partea guvernului, cât și din partea industriei, astfel încât fermierii să nu fie obligați să suporte povara reparării acestui sistem defectuos.

Un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Mediu (Defra) a declarat: „Împărtășim îngrijorarea publicului cu privire la starea apelor noastre și ne angajăm să curățăm râurile și să reducem poluarea agricolă.

„Am actualizat orientările privind normele agricole referitoare la apă pentru a reduce scurgerile în cursurile de apă și am dublat finanțarea pentru inspecțiile agricole efectuate de Agenția pentru Mediu, în vederea promovării conformității și sprijinirii întreprinderilor agricole durabile”.