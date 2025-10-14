Turismul din România este în scădere, însă litoralul rămâne pe plus, impulsionat de festivalul „Beach, Please”

În luna august 2025, numărul total al sosirilor turistice a scăzut cu 4,6%, iar cel al înnoptărilor cu 4,8% față de aceeași lună din 2024, potrivit INS.

Au fost raportate 2,07 milioane de sosiri și 5,09 milioane de înnoptări. Turiștii români, care reprezintă peste 85% din total, au generat o scădere de 6,3% la sosiri, în timp ce numărul vizitatorilor străini a crescut cu 7,1%.

Gradul mediu de utilizare a capacității de cazare turistică la nivel național a fost de 43,5% în 2025, în scădere cu 3,1 puncte procentuale față de anul precedent, potrivit INS.

Constanța, lider național al turismului intern

În perioada ianuarie–august 2025, județul Constanța a atras peste 1,6 milioane de turiști și aproape 5 milioane de înnoptări, menținându-și statutul de lider al turismului românesc.

Pe locurile următoare se află București (1,29 milioane de sosiri) și Brașov (924.000). Per total, România a pierdut aproape 170.000 de turiști în primele opt luni ale anului.

Fenomenul Beach, Please!

Într-un context general de stagnare, litoralul și-a păstrat atractivitatea prin evenimente de amploare și investiții private.

Un exemplu este festivalul Beach, Please! din Costinești, care a atras în 2025 peste 200.000 de participanți. Impactul economic al evenimentului este estimat la circa 60 de milioane de euro, incluzând cazare, transport și consum HoReCa.

Fenomenul a consolidat Costineștiul ca destinație a tinerilor și a contribuit la prelungirea duratei sezonului estival.

Stațiunea Nibiru

În zona dintre Costinești și Tuzla se află în dezvoltare proiectul Nibiru, anunțat ca investiție de 50 de milioane de euro, pe o suprafață de 160 de hectare.

Conform datelor comunicate de dezvoltatori, noua stațiune de pe litoral ar urma să includă spații de divertisment, zone comerciale și culturale, fiind planificat pentru deschidere în vara 2026.

Dezvoltatorii proiectului estimează că astfel de investiții ar putea susține turismul de litoral și în afara lunii august, prin atragerea de evenimente, festivaluri și activități tematice.

„Ceea ce construim cu Nibiru nu e doar un loc, ci o infrastructură culturală care oferă României o nouă formă de relevanță. Dacă în anii ’80 Costineștiul era simbolul libertății, astăzi devine simbolul inovației”, transmi reprezentanții Nibiru.