Bogdan Despescu explică procedurile prin care Horațiu Potra a fost adus în țară

Bogdan Despescu a explicat că procedura de aducere în țară a lui Horațiu Potra a fost rezultatul unei acțiuni ce a implicat colaborarea mai multor instituții naționale și internaționale.

„Nu a venit, a fost adus sub escortă persoana la care faceți dumneavoastră referire. A fost o operațiune coordonată de Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijin important din partea Ministerului Justiției și alți parteneri naționali, dar în același timp și în cooperare cu partenerii internaționali”, a precizat secretarul de stat, vineri la B1.

„Când avem o procedură judiciară de pus în aplicare pe domeniul mandatelor, colaborăm foarte atent cu partenerii din țările unde îi localizăm, pentru că localizarea a fost făcută urmarea unor activități specifice de către structurile din România”, a continuat Despescu.

Despre deciziile instanțelor în dosarele cu care se confruntă Potra, Bogdan Despescu a spus: „Noi ne-am îndeplinit obligațiile legale, noi am prezentat toată documentația organelor competente, decizia nu ne aparține”.

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său au fost, vineri, arestați preventiv pentru 30 de zile, anunță Curtea de Apel București. Cei trei sunt vizați de un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive.