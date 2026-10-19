Bogdan Ivan trage un semnal de alarmă în urma atacului de la o școală din Bistrița: Nu trebuie să se întâmple o nenorocire ca legea să pună limite clare platformelor sociale

Bogdan Ivan, care a fost ministru PSD al Energiei și ales deputat de Bistrița-Năsăud în perioada 2020-2024, a reacționat în urma atacului cu cuțit care a avut loc luni dimineața, într-o școală din Bistrița.

Ivan a descris incidentul drept un „semnal de alarmă pentru întreaga societate”.

„Algoritmii nu pot transforma copiii în infractori. Nu trebuie să se întâmple o nenorocire ca legea să pună limite clare platformelor sociale. Dincolo de gravitatea acestui caz, avem o problemă pe care nu ne mai putem permite să o ignorăm: copiii au acces la o lume digitală construită pentru a le capta atenția, dar insuficient reglementată pentru a le proteja siguranța”, a scris fostul ministru pe Facebook.

El adaugă că aceste platforme câștigă sume enorme din atenția utilizatorilor și că „nu este acceptabil ca responsabilitatea pentru consecințele asupra minorilor să rămână exclusiv în sarcina părinților și a profesorilor”.

Bogdan Ivan anunță un proiect de lege pentru măsuri în mediul online

Bogdan Ivan a anunțat, în acest context, pregătirea unui proiect de lege.

Potrivit acestuia, proiectul ar introduce trei reguli.

„Acces interzis la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani, fără excepții. Crearea de conturi doar cu buletinul pentru dovada vârstei. Între 14 și 18 ani, acces numai cu acordul părinților, însoțit de mecanisme obligatorii și eficiente de control parental. Interzicerea mesajelor private nesolicitate de la adulți către minori, cu obligații de prevenție și intervenție pentru platformele digitale”, a spus Ivan.

El adaugă faptul că aceste măsuri trebuie să includă și „verificarea reală a vârstei, protecția datelor personale și sancțiuni aplicabile platformelor care nu respectă legea. Altfel, vom avea încă o reglementare bună pe hârtie și inutilă în practică. Și dacă va fi nevoie să modificăm și legislația europeană, o vom face”.

Bogdan Ivan clarifică faptul că aceste măsuri nu reprezintă o cenzură, ci că „propunem ca libertatea în mediul digital să fie însoțită de responsabilitate, iar protecția copiilor să fie mai importantă decât interesele comerciale ale platformelor”.

„România nu trebuie să aștepte următoarea tragedie”

„România nu trebuie să aștepte următoarea tragedie. Școala trebuie să rămână un loc al educației și al siguranței. Familia trebuie să aibă instrumente reale de protecție. Iar statul trebuie să aibă capacitatea de a impune reguli inclusiv celor mai mari companii de tehnologie din lume”, se mai arată în postarea sa.

„O societate care nu își poate proteja copiii în mediul în care aceștia își petrec o parte tot mai mare din viață are obligația să își schimbe regulile. Nu după următoarea tragedie. Acum”, a conchis Bogdan Ivan.

Luni, un elev de clasa a VII-a dintr-o școală din municipiul Bistrița a atăcat cu un cuțit o profesoară și un coleg. Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale, iar băiatul a fost imobilizat de polițiști.

Băiatul a anunțat pe TikTok că se pregătea de opt luni pentru acest moment și făcea referiri la Valhalla.

Înainte de incidentul de luni dimineața, el ar fi filmat un story în care apărea cu cagulă, cască de motociclist și cuțit în mână.