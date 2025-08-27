Bunicul lui Gabriel Zbârcea are monument în comuna Orbeasca pentru lupta împotriva rușilor: „Mi s-a spus că semăn foarte mult cu bunicul meu”

În cadrul interviului, avocatul Gabriel Zbârcea a fost întrebat despre bunicul său, Anghel Arghirescu, „erou al neamului românesc” și fost învățător în comuna Orbeasca.

„Toți bunicii s-au dus la Domnul înainte ca eu să mă nasc. Mi s-a spus că semăn foarte mult cu bunicul meu”.

Acesta a continuat cu emoție în glas că îl impresionează „ideea de erou al neamului românesc care a plecat pe front și nu s-a mai întors”, iar singura alinare este monumentul din comuna Orbeasca cu bunicul său luptând împotriva rușilor.

„Și el și bunica erau învățătorii comunei”. Bunica sa i-a trimis 10 ani scrisori lui Stalin să vadă dacă mai trăiește soțul ei. „Ea a avut credința că mai trăiește pe undeva prin Siberia. Că și-a făcut o familie sau că e pe acolo pe undeva”.

Gabriel Zbârcea a încheiat subiectul despre bunicul său cu speranța că într-o zi va primi informații despre acesta pentru a-i cunoaște povestea: „Mă chinui de ceva timp să găsesc. Să aibă măcar un loc de închinăciune”.

Gabriel Zbârcea cinstește memoria veteranilor din Al Doilea Război Mondial

Gabriel Zbârcea este fondator, asociat, dar și coordonator al firmei de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii, încă din 2006.

Acesta este puternic legat de povestea bunicului său care a luptat pe front și nu s-a mai întors acasă.

Din acest motiv, firma de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații a anunțat în luna aprilie că sprijină campania „Onor Veteranilor de Război”, derulată de Ministerul Apărării Naționale cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, sărbătorită în data de 29 aprilie.

„Ne simțim privilegiați să ne alăturăm și să acordăm un „Onor Veteranilor de Război” ai patriei noastre. Cred că nu există familie din România care să nu aibă un erou, un soldat, un caporal, un general care a dat tribut de sânge întru apărarea neamului strămoșesc. Bunicul meu, Anghel Arghirescu, învățător în comuna Orbeasca și căpitan în Armata a 4-a, se numără printre cei 11.500 de dispăruți în asediul Odesei-1941. Bunica mea nu a încetat să îi scrie scrisori lui Stalin vreme de zece ani, în speranța că soțul ei trăiește, undeva prin Siberia. Mă înclin în fata eroilor văzuți sau nevăzuți, știuți sau neștiuți ai acestei țări. Cinste lor!”, a postat atunci Gabriel Zbârcea pe pagina de Facebook.

Gabriel Zbârcea, posibil șef SRI

Avocatul Gabriel Zbârcea, aflat pe lista susținătorilor președintelui Nicușor Dan pentru conducerea Serviciului Român de Informații (SRI).

În cursul zilei de marți, 26 august, președintele Nicușor Dan a fost la Guvern. Surse citate de MEDIAFAX spun că scopul acestei deplasări a fost de a-i informa pe Ilie Bolojan și pe Sorin Grindeanu pe cine ar vrea la șefia SRI și SIE.

Potrivit informațiilor, președintele Nicușor Dan îi are în vedere pe avocatul Gabriel Zbârcea și pe diplomatul Marius Gabriel Lazurca.

Încă din 2006, Gabriel Zbârcea este fondator, asociat, dar și coordonator al firmei de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii. Acesta are studii de drept, Licență și Master la Universitatea din București.

Pentru câteva luni (ianuarie -septembrie 2005) acesta a ocupat funcția de Preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS). Anterior, acesta a fost Consilier de Stat al Primului-Ministru al României, funcție ocupată în perioada decembrie 2004 – ianuarie 2005.