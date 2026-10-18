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Când trece România la ora de iarnă 2026. Data exactă la care dăm ceasurile în urmă

În acest an, România va trece la ora de iarnă în ultimul weekend din luna octombrie, când ora 04:00 va deveni ora 03:00.
Când trece România la ora de iarnă 2026. Data exactă la care dăm ceasurile în urmă
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
18 oct. 2026, 10:34, Social
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Ora de iarnă este o denumire generică pentru revenirea timpului de la ora de vară, adică “daylight saving time”.

Pe timpul verii, adaptarea orei duce la economie, datorită luminii naturale prezentă dimineața.

În acest an, trecerea la ora de iarnă se va face în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie, adică, in noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026.

Astfel, weekendul viitor ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Deși România este una dintre țările care trec la ora de iarnă, această practică nu este valabilă peste tot.

Pentru multe țări, ora de iarnă este ora standard, deoarece ele nu își adaptează ceasurile la ora de vară.

Astfel, când România trece la ora de iarnă, țara revine la ora oficială mondială.

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