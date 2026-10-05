Ora de vară, ora de iarnă, de domeniul trecutului. Lista țărilor care au spus „stop”

Islanda folosește aceeași oră tot anul, potrivit Blic. Turcia nu și-a mai schimbat ceasurile din 2016. Rusia, Belarus, Armenia și Georgia au renunțat și ele la schimbările sezoniere.

În Uniunea Europeană, subiectul este discutat de ani de zile. În 2018, Comisia Europeană a organizat o consultare publică la care au participat aproximativ 4,6 milioane de oameni. Circa 84% dintre ei au cerut eliminarea schimbării orei.

Comisia a propus apoi renunțarea la acest sistem începând cu 2019. Fiecare stat urma să aleagă dacă păstrează permanent ora de vară sau ora standard.

Propunerea s-a blocat

Statele membre nu au reușit să cadă de acord asupra orei care ar trebui să rămână permanentă. Astfel, țările UE trec în continuare la ora de vară primăvara și la ora standard toamna.

În Asia, ceasurile nu se schimbă în China, India, Japonia, Coreea de Sud, Thailanda, Vietnam, Indonezia, Malaezia și Singapore. China a eliminat ora de vară încă din 1991.

În Orientul Mijlociu, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Bahrain păstrează aceeași oră tot anul. Iranul a abolit schimbarea orei în 2022, iar din 2023 nu mai aplică ora de vară.

În America de Sud, regula nu se aplică în Brazilia, Argentina, Columbia, Peru și Ecuador. Brazilia a renunțat la ora de vară în 2019.

Australia are reguli diferite de la un stat la altul, potrivit portalului Maariv. New South Wales, Victoria, Australia de Sud, Tasmania și Teritoriul Capitalei Australiene schimbă ora. Queensland, Australia de Vest și Teritoriul de Nord nu o fac.

Țările care au renunțat invocă mai multe motive. Unul este o viață de zi cu zi mai simplă. Altul ține de problemele evitate în sistemele informatice, transporturi și afaceri.

În apropierea Ecuatorului, durata zilei aproape nu variază de-a lungul anului.