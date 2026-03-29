Care este scopul orientării antenelor routerului WiFi și de ce este recomandată?

De câțiva ani încoace, routerul WiFi a devenit la fel de esențial și omniprezent în locuințe precum frigiderul sau televizorul, iar conexiunea la internet a devenit indispensabilă în orice locuință, deoarece prin intermediul său ne desfășurăm majoritatea activităților și sarcinilor în prezent, scrie El Economista.

În ciuda importanței sale, multe case suferă de conexiuni Wi-Fi slabe, fie că este vorba de timpi de încărcare lenți, probleme de latență sau instabilitate, Wi-Fi-ul căzând în cele mai nepotrivite momente posibile. Deși adesea dăm vina pe router sau pe furnizorul de servicii de internet, adevărul este că de obicei noi suntem cei responsabili pentru internetul lent sau nesigur.

Asta pentru că, din cauza lipsei noastre de cunoștințe despre acest dispozitiv, îl punem în situații în care performanța sa este mai slabă sau nu știm cum să profităm la maximum de router. Un exemplu clar în acest sens sunt routerele WiFi cu antene, cu care, în general, nimeni nu face nimic, dar sunt acolo cu un motiv, iar experții sunt de acord că, dacă le orientezi într-un anumit fel, WiFi-ul tău va funcționa mult mai bine.

Regula unghiului de 90 de grade

Mulți ingineri de la companii precum Apple și TP-Link recomandă amplasarea unei antene vertical (îndreptată spre tavan) și a celeilalte orizontal (paralelă cu podeaua) , formând un unghi de 90° între ele. Cheia acestei reguli constă într-un concept cunoscut sub numele de polarizare: pentru o conexiune optimă, antena routerului și antena dispozitivului conectat la rețea trebuie să fie în același plan.

Cu alte cuvinte, dacă antena routerului este îndreptată în sus, semnalul călătorește și ajunge mai bine la dispozitivele cu antene verticale, cum ar fi computerul. Același lucru este valabil și pentru dispozitivele cu antene verticale.

Prin urmare, având routerul cu o antenă pe verticală și alta pe orizontală, te asiguri că rețeaua Wi-Fi ajunge la toate dispozitivele în mod egal și optim, deoarece fiecare antenă are aceeași orientare.

Este important să faci acest lucru deoarece, spre deosebire de alte dispozitive, cu telefoanele noastre mobile (pe care le folosim cel mai des), ne mișcăm, ne înclinăm și ne schimbăm poziția în mod constant în funcție de aplicația pe care o folosim. În acest fel, ne asigurăm că telefoanele noastre primesc întotdeauna cea mai bună conexiune posibilă.

Este important de reținut că undele WiFi ies din părțile laterale ale antenei, nu din vârfuri, așa că, dacă vrei să concentrezi toată puterea WiFi pe un anumit dispozitiv, nu ar trebui să îndrepți antenele spre acesta, deoarece vei transmite cea mai slabă parte a semnalului.