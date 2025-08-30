Cărțile de identitate digitale ar putea ajuta la combaterea imigrației ilegale și a fraudei

Deputatul laburist pentru Wolverhampton South East a declarat că Marea Britanie este „în urmă” din punct de vedere tehnologic și ar putea implementa un sistem similar cu cel din Estonia, statul baltic, unde cetățenilor li se atribuie un număr de identificare unic.

Acest lucru le permite estonienilor să înregistreze nașteri, căsătorii, divorțuri, decese, să voteze, să facă programări la medicul de familie și să acceseze conturile bancare.

Într-un interviu acordat ziarului The Times, ministrul guvernamental a declarat că, în prezent, britanicii sunt obligați să-și dovedească identitatea prin „o multitudine de documente pe suport de hârtie”, dar că un act de identitate digital ar putea îmbunătăți accesul la servicii, potrivit Independent.

Problema cărților de identitate naționale a fost ridicată pentru prima dată de New Labour și susținută de Tony Blair, înainte ca această politică controversată să cadă în dizgrație odată cu pierderea alegerilor din 2010 de către partid.

McFadden a sugerat că sistemul de identificare ar putea fi utilizat pentru a combate creșterea numărului de traversări cu bărci mici și pentru a combate frauda în materie de prestații sociale, deoarece oamenii ar trebui să-și dovedească identitatea înainte de a se angaja.

Franța a susținut anterior că solicitanții de azil sunt atrași de Marea Britanie datorită posibilității de a găsi de lucru în economia informală, în roluri precum șoferi de livrare a mâncării la domiciliu sau în industria serviciilor, în ciuda faptului că nu li se permite să lucreze la intrarea în Marea Britanie.

„Oamenii ar trebui să aibă o identitate digitală”

„Oamenii nu ar trebui să poată veni în Marea Britanie și să lucreze ilegal dacă nu au dreptul de a munci”, a declarat el pentru The Times. „Franța a vorbit despre factorii de atracție în contextul dezbaterii privind migrația. Dacă există astfel de factori de atracție, ar trebui să ne ocupăm de ei.

„Cred că există aplicații ale identificării digitale în sistemul de imigrare, în sistemul de prestații sociale și în o serie de domenii care pot demonstra că suntem interesați de validarea corespunzătoare a identității persoanelor, că persoanele care își exercită drepturile sunt cele care au dreptul la acestea și că banii contribuabililor sunt cheltuiți în mod eficient”.

„În momentul de față, asta ar trebui să faceți, dar nu există un mecanism unic pentru a face acest lucru. Se poate face, așa cum am spus, prin intermediul mai multor documente de diferite tipuri”.

McFadden a sugerat că discuția privind cărțile de identitate a avansat față de acum 15-20 de ani, deoarece „capacitatea a ceea ce facem prin intermediul smartphone-urilor s-a schimbat într-un mod de nerecunoscut”.

Potrivit The Times din iunie, numărul 10 a analizat inițial un „BritCard”, stocat pe un smartphone, care ar fi fost conectat la înregistrările guvernamentale și ar fi putut verifica drepturile la beneficii și monitoriza fraudele în domeniul asistenței sociale.

Propunerea privind cartea de identitate digitală a fost susținută de grupul de reflecție Labour Together, printre fondatorii căruia se numără șeful de cabinet al numărului 10, Morgan McSweeney.

Fostul șef al MI6, Sir Alex Younger, a susținut, de asemenea, cererile pentru carduri de identitate digitale care să contribuie la descurajarea traversărilor cu bărci mici în luna iulie, declarând pentru BBC Newsnight: „Pentru mine este absolut evident că oamenii ar trebui să aibă o identitate digitală”.