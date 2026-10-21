Prima pagină » Știrile zilei » Ce pensie va avea fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, după întoarcerea în Spania

Ce pensie va avea fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, după întoarcerea în Spania

Întoarcerea liderului separatist Carles Puigdemont în Spania, programată după alegerile din 29 noiembrie 2026, marchează un punct de cotitură politic și institutional.
Ce pensie va avea fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, după întoarcerea în Spania
Mădălina Dinu
21 oct. 2026, 09:57, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După nouă ani de autoexil la Waterloo (Belgia), fostul președinte al Generalitat se poate întoarce fără riscul de a fi arestat, ca urmare a ridicării mandatului de arestare de către judecătorul Pablo Llarena și a validării legii amnistiei de către Tribunalul Constituțional.

Deși Puigdemont intenționează să renunțe la mandatul de deputat în Parlamentul Catalan, legislația Cataloniei îi garantează o serie de drepturi financiare și logistice viagere rezervate foștilor șefi ai executivului regional.

Conform legislației catalane, statutul de fost președinte al Generalitat include beneficii financiare semnificative, calculate în raport cu salariul președintelui în funcție (Salvador Illa, de la Partidul Socialist). Citește știrea completă pe MEDIAFAX SPANIA.

 

 

Recomandarea video

UE se îndreaptă către furtuna politică perfectă / “Suntem atacați din trei părți: SUA, Rusia și China” (Politico)
G4Media
Eva Lys și-a surprins fanii cu ultima poză postată » Vorbește deschis despre homosexualitate și relația cu un tenismen: „Mesajul meu e clar”
GSP.ro
Moștenirea lui Ilie Bolojan pentru Luca Niculescu. Premierul demis se laudă că îi predă noului prim-ministru o economie „redresată corect”: cel mai mare deficit și cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, datorie de 60% din PIB și economia în recesiune
Gandul
Cea mai surprinzătoare ÎMPĂCARE de la Insula iubirii 2026. S-au separat după filmări, dar acum formează din nou un cuplu și noi avem imaginile
Cancan
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
Prosport
Elevul care a transmis sute de amenințări teroriste în România și SUA a fost admis la facultate. Spune că singurătatea şi plictiseala l-au determinat să comită infracțiuni
Libertatea
Bia TRS, veste extraordinară după lupta cu leucemia. Influencerița a aflat că boala a intrat în remisie: „E fantastic”
CSID
De ce japonezii fac schimbul de ulei la fiecare 5.000 de kilometri, iar europenii o fac de până la 6 ori mai rar?
Promotor