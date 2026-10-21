Ce pensie va avea fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont, soțul româncei Marcela Topor, după întoarcerea în Spania

După nouă ani de autoexil la Waterloo (Belgia), fostul președinte al Generalitat se poate întoarce fără riscul de a fi arestat, ca urmare a ridicării mandatului de arestare de către judecătorul Pablo Llarena și a validării legii amnistiei de către Tribunalul Constituțional.

Deși Puigdemont intenționează să renunțe la mandatul de deputat în Parlamentul Catalan, legislația Cataloniei îi garantează o serie de drepturi financiare și logistice viagere rezervate foștilor șefi ai executivului regional.

Conform legislației catalane, statutul de fost președinte al Generalitat include beneficii financiare semnificative, calculate în raport cu salariul președintelui în funcție (Salvador Illa, de la Partidul Socialist). Citește știrea completă pe MEDIAFAX SPANIA.