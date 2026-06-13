Ce plante să eviți când îți scoți câinele la plimbare

Odată cu venirea sezonului cald și a apariției florilor, un medic veterinar precizează ce plante să eviți atunci când ieși cu câinele la plimbare, potrivit Express.

Deși unele plante pot părea inofensive, ele ar putea transforma o plimbare perfectă într-o adevărată cursă contracronometru pentru a salva viața patrupedului tău.

Medicul veterinar Tom Mason susține că, de cele mai multe ori, pericolul se află la vedere.

„Unele plante comune pot fi cu adevărat periculoase”

„Grădinile ar trebui să fie un spațiu în care atât proprietarii, cât și câinii lor se pot relaxa și distra. Dar merită să vă faceți timp să vă gândiți la ceea ce plantați. Unele alegeri foarte comune pot fi cu adevărat periculoase pentru câini”, a transmis veterinarul.

Tom avertizează că gama de toxicitate a plantelor de grădină este vastă. Unele provoacă ușoare disconforturi stomacale, iar altele prezintă riscuri cu adevărat letale.

„Unele dintre aceste plante se găsesc atât de des în grădini încât proprietarii pur și simplu nu le consideră un pericol. Asta le face atât de periculoase”, a transmis el, potrivit sursei.

Ce plante trebuie evitate

Bulbii de narcisă reprezintă o plantă preferată de primăvară în multe grădini. Însă, bulbii conțin substanțe ce pot provoca vărsături severe, diaree și probleme cardiace la câini.

Ingerarea clopoțeilor albaștri de către câinele tău poate duce la vărsături, diaree și disconfort abdominal.

Tisa reprezintă unul dintre cele mai grave riscuri. Toate părțile plantei, inclusiv fructele de pădure, pot fi fatale pentru câini dacă sunt consumate.

Iedera poate provoca salivare, vărsături, diaree și dureri abdominale.

Delphinium, cunoscută și sub numele de pinten de ciocârlie, poate provoca efecte neuromusculare, inclusiv rigiditate, slăbiciune și tremur.

Digitalis (sau Degețel): spicele înalte și izbitoare ale florilor conțin digitalis, care poate provoca probleme cardiace severe la câini.

Aconitum este foarte toxic, cu potențialul de a provoca simptome gastrointestinale, cardiace și neurologice grave.

Azalee: ingerarea poate duce la vărsături, diaree și salivare, iar în cazuri grave poate duce la comă sau deces.

Rododendron: similar ca risc cu azaleea și capabil să provoace disconfort gastrointestinal grav și complicații cardiace în rândul câinilor, mai arată sursa.