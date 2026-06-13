De ce îți linge câinele tău fața, mâinile sau picioarele. Explicațiile unui veterinar

Un medic veterinar a împărtășit adevăratele motive pentru care câinele tău îți linge fața, mâinile sau picioarele, potrivit Mirror.

Unii stăpâni pot considera acest lucru înduioșător, în timp ce alții îl consideră chiar enervant.

Câinii „se simt parte din familie”

Medicul veterinar Julian Norton a declarat că „uneori, oamenii se întreabă de ce câinii își împing și se alintă cu nasul. Unul dintre motive este că, de fapt, câinii se simt parte din familie și încearcă să atragă atenția alintându-se”, potrivit aceleiași surse.

Aceste comportamente nu sunt aleatorii. Ele sunt modul în care câinele tău încearcă să se lege de tine.

Dr. Norton a continuat: „Este destul de înduioșător. Cred că e cam ca atunci când vin câinii și ne ling pe față sau pe mâini. Pur și simplu își doresc să facă parte din familie și să primească puțină atenție”.

Potrivit medicului veterinar, linsul acționează ca un semn de conectare sau o verificare emoțională. Expertul a spus: „Fie că este vorba de o lingere tandră pe mână sau de una entuziastă pe față, câinele tău ar putea încerca să-ți evalueze starea de spirit. Este modul său de a exprima «Îmi pasă»”.

Linsul, una din multiplele modalități prin care câinii comunică

Totuși, linsul este doar una dintre multele modalități prin care câinii se exprimă și comunică cu stăpânii lor. Datul din coadă este un alt comportament adesea înțeles greșit.

Deși mulți presupun că acesta este un semnal al fericirii câinelui, realitatea este mult mai complexă. Înălțimea, viteza și rigiditatea cu care câinele dă din coadă pot transmite orice, de la bucurie la neliniște.

O mișcare înaltă și relaxată indică de obicei entuziasm, în timp ce o mișcare joasă și lentă poate sugera anxietate sau precauție. Poate cel mai surprinzător este că, atunci când se simt jucăuși sau relaxați, câinii pot „zâmbi” cu adevărat, mai arată sursa.

Aceste semnale subtile, de la lins la mișcări din coadă și zâmbete, contribuie la întărirea legăturii dintre tine și animalul tău de companie. Înțelegerea lor poate duce la o conexiune mult mai profundă. În cele din urmă, ele pot duce la un câine mai fericit și mai încrezător.