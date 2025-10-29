Cea mai mare economie a Europei pierde tot mai multe conexiuni aeriene

Compania aeriană va reduce frecvențele pe mai mult de 50 de rute din țară în vara viitoare, a anunțat marți, invocând „costurile ridicate ale zborurilor”. Rutele afectate includ cele dintre München și Köln, precum și dintre Frankfurt și Leipzig. Mai multe rute sunt în curs de revizuire, a declarat Lufthansa.

Măsura ilustrează reducerea ofertei de zboruri în Germania și urmează exemplul Ryanair Holdings Plc, care a anunțat luna aceasta că va reduce capacitatea sa germană de iarnă cu 800.000 de locuri și va anula 24 de rute ca urmare a costurilor ridicate, precum taxele de aterizare și impozitele, potrivit Bloomberg.

Germania are unele dintre cele mai ridicate costuri de operare a zborurilor din Europa, inclusiv taxe de apropiere, plecare și control al traficului aerian. Directorul executiv al Lufthansa, Carsten Spohr, a indicat anterior o dublare a costurilor legate de stat din 2019.

Costurile ridicate de amplasare, combinate cu întârzierile în livrarea aeronavelor și modelele de rezervare instabile, afectează grupul aviatic german. Strategia lui Spohr de creștere a profitabilității include reducerea a 4.000 de locuri de muncă administrative în cadrul grupului până în 2030, în principal în Germania.

Pentru Germania, reducerea frecvențelor și a numărului de zboruri ar putea complica călătoriile de afaceri. Una dintre rutele analizate de Lufthansa este cea către Dresda, denumită adesea „Silicon Saxony” deoarece acolo își desfășoară activitatea companii producătoare de semiconductori, precum Infineon Technologies AG. Ryanair a închis deja această rută.