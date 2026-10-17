Ceartă încheiată tragic în New York. Un bărbat a fost împușcat mortal în timpul unei dispute cu un alt individ

Incidentul s-a produs în timpul după-amiezii.

Potrivit unui oficial al forțelor de ordine, bărbatul a intrat într-o dispută cu un alt bărbat de pe peronul unei stații de metrou din Midtown Manhattan.

Conform The New York Times, nu a fost imediat clar ce a declanșat cearta lor. Cel de-al doilea bărbat a scos apoi o armă și l-a împușcat pe primul bărbat în piept, a declarat poliția.

Bărbatul rănit, despre care poliția a declarat că avea în jur de 30 de ani, a fost transportat de către personalul medical de urgență la Spitalul Bellevue în stare critică. Ulterior, personalul spitalului a declarat decesul acestuia, potrivit autorităților.

Poliția nu a efectuat nicio arestare legată de împușcături.

Infracțiunile majore legate de sistemul de transport în comun al orașului au crescut ușor în acest an față de anul trecut. Cu tpate acestea, infracțiunile din metrou au înregistrat o tendință de scădere după o perioadă de tulburări care a urmat pandemiei de Covid.

Anul 2026 rămâne al doilea cel mai sigur din sistemul de transport în comun din ultimii 15 ani, fără a include anii pandemiei, când numărul călătorilor a fost deosebit de scăzut, potrivit sursei citate.