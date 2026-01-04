Cel mai iubit elefant al Kenyei a murit

Elefantul mascul care a murit sâmbătă se numea Craig. El trăia în Parcul Național Amboseli, o zonă protejată din sudul Kenyei, o zonă preferată de turiștii care vizitează safari, a anunțat Serviciul pentru Faună Sălbatică din Kenya într-un comunicat, potrivit AP.

„Craig, legendarul super-colțuri, faimos pentru colții săi imenși, care măturau pământul, și pentru prezența calmă și demnă, a decedat la vârsta de 54 de ani”, se arată în comunicat.

Fundația Amboseli Trust for Elephants a declarat că Craig a murit din cauze naturale. Grupul de conservare a declarat că este recunoscător tuturor celor care au lucrat pentru a ajuta animalul „să-și trăiască viața în mod natural”.

O creatură rară, cu super-colți

Postul local de televiziune NTV a difuzat un segment despre moartea lui Craig, spunând despre elefant că este o creatură rară, fiind „unul dintre ultimii elefanți identificați ca super-colți în Africa”.

Termenul descrie un elefant mascul cu colți care cântăresc peste 45 de kilograme fiecare. Colții de această dimensiune sunt atât de lungi încât ating pământul în timp ce elefantul merge, potrivit Tsavo Trust, un grup non-profit de conservare din Kenya

În Parcul Național Amboseli, o zonă protejată a cărei vegetație variază de la păduri de savană la pajiști deschise din apropierea graniței cu Tanzania, Craig s-a remarcat ca o atracție pentru turiști și o creatură notabilă pentru conservaționiștii care lucrează pentru a proteja elefanții de braconieri și alte amenințări.

Se spune că elefantul era calm, „oprindu-se adesea cu răbdare în timp ce vizitatorii îl fotografiau și îl filmau”, se arată în comunicatul Serviciului pentru Faună Sălbatică din Kenya.

În 2021, Craig a fost adoptat de producătorul de bere East African Breweries prin intermediul popularului său brand Tusker, reflectând importanța sa, dar subliniind și colaborarea dintre grupurile de conservare și alte organizații din Kenya.

Populația de elefanți a crescut semnificativ

Parcurile și rezervațiile naționale din Kenya găzduiesc o varietate de specii de animale sălbatice și atrag milioane de vizitatori anual, făcând din țară un punct de atracție turistică.

Populația de elefanți a crescut de la 36.280 în 2021 la 42.072 în 2025, arată cele mai recente cifre oficiale.

În Rezervația Națională Mwea, o zonă protejată la est de capitala Kenyei, Nairobi, populația de elefanți a crescut spectaculos , copleșind ecosistemul și necesitând relocarea a aproximativ 100 de elefanți în 2024.

Elefantul din savana africană este cel mai mare animal terestru. Masculii adulți cântăresc aproximativ șase tone. Craig „a fost tatăl mai multor pui, asigurându-se că linia sa de sânge puternică și caracterul blând dăinuie de-a lungul generațiilor”, a declarat serviciul pentru fauna sălbatică.