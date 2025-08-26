Cel mai mare fond suveran din lume a exclus producătorul de buldozere Caterpillar și cinci grupuri bancare israeliene din motive etice

Fondul norvegian în valoare de 2 trilioane de dolari a declarat luni că a exclus Caterpillar și cinci grupuri bancare israeliene din motive etice.

Deși fondul a exclus deja peste 20 de companii israeliene în acest an, Caterpillar este prima mare companie americană care a fost eliminată în urma revizuirii continue a fondului de investiții pentru a se asigura că investițiile sale nu contribuie la încălcarea dreptului internațional, potrivit The Guardian.

„Nu există nicio îndoială că produsele Caterpillar sunt utilizate pentru a comite încălcări extinse și sistematice ale dreptului internațional umanitar”, a declarat consiliul independent de etică al fondului.

Acesta a adăugat că utilajele „sunt utilizate de autoritățile israeliene în distrugerea ilegală pe scară largă a proprietăților palestiniene”.

„Compania nu a implementat niciun fel de măsuri pentru a preveni o astfel de utilizare”

Încălcările au avut loc în Gaza și Cisiordania, a declarat consiliul, adăugând că „compania nu a implementat niciun fel de măsuri pentru a preveni o astfel de utilizare”.

„Întrucât livrările de utilaje relevante către Israel urmează să fie reluate, consiliul consideră că există un risc inacceptabil ca Caterpillar să contribuie la încălcări grave ale drepturilor indivizilor în situații de război sau conflict”, a declarat acesta.

Fondul a declarat că nu a evaluat în mod independent toate aspectele recomandărilor, dar le-a considerat suficient de fundamentate pentru a îndeplini criteriile de excludere.

La începutul acestei luni, consiliul de administrație al Norges Bank, care gestionează fondul, a declarat că a decis să excludă șase companii cu legături în Cisiordania și Gaza și că le va numi după ce va finaliza vânzarea participațiilor sale.

Acțiuni Caterpillar

Norges Bank Investment Management (NBIM) deținea acțiuni în valoare de 2.1 miliarde de dolari în Caterpillar, aproximativ 1.2% din totalul acțiunilor emise, la 30 iunie, ceea ce îl făcea al optulea acționar al companiei.

Fondul a exclus, de asemenea, First International Bank of Israel, Bank Leumi Le-Israel, Mizrahi Tefahot Bank, Fibi Holdings și Bank Hapoalim, din cauza finanțării de către cele cinci bănci a activităților de construcție „care contribuie la menținerea așezărilor israeliene”, a declarat consiliul în recomandarea sa.

Fondul a declarat că cele șase grupuri au fost excluse „din cauza unui risc inacceptabil ca aceste companii să contribuie la încălcări grave ale drepturilor persoanelor aflate în situații de război și conflict”.

Valoarea totală a dezinvestițiilor efectuate de fond se apropie de 3 miliarde de dolari.

Anul trecut, cea mai înaltă instanță a Națiunilor Unite a constatat că așezările israeliene construite pe teritoriul ocupat în 1967 sunt ilegale, o hotărâre pe care Israelul a calificat-o drept „fundamental greșită”, invocând legăturile istorice și biblice cu acest teritoriu.

NBIM, care deține aproximativ 1.5% din acțiunile listate la bursă la nivel mondial, funcționează în baza unui mandat stabilit de parlamentul norvegian, cu linii directoare etice.

Este consiliat de un consiliu extern de etică, un organism public înființat de Ministerul Finanțelor din Norvegia, care evaluează periodic portofoliul său de participații și recomandă companii pentru observare sau excludere.