CFR Călători reintroduce ruta cu tren direct de la București la Kiev, după cinci ani

„După mai bine de cinci ani se va putea circula cu trenul de la București la Kiev. S-a semnat Protocolul de circulație al trenurilor de călători pe ruta Kiev – București”, anunța în august, pe Facebook, Ionel Scrioșteanu.

CFR Călători anunță că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulație tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur.

Astfel, trenul internațional IR 99/401: Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025, iar trenul internațional IR 402/100: București Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Prețul unui bilet în relația București Nord – Kiev, la vagon de dormit cu patru paturi, este de 73,4 euro.