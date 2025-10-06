Prima pagină » Știrile zilei » CFR Călători reintroduce ruta cu tren direct de la București la Kiev, după cinci ani

CFR Călători a anunțat luni că introduce din 10 octombrie trenul direct București-Kiev.
Sursa foto: Facebook/Irinel Ionel Scriosteanu
Cosmin Pirv
06 oct. 2025, 16:30, Social

După mai bine de cinci ani se va putea circula cu trenul de la București la Kiev. S-a semnat Protocolul de circulație al trenurilor de călători pe ruta Kiev – București”, anunța în august, pe Facebook, Ionel Scrioșteanu.

CFR Călători anunță că, începând cu data de 10 octombrie 2025, va fi introdus în circulație tren direct pe ruta Kiev – Ungheni – București Nord și retur.

Astfel, trenul internațional IR 99/401: Kiev (plecare 06:30) – București Nord (sosire 06:47), circulă începând cu data de 10/11.10.2025, iar trenul internațional IR 402/100: București Nord (plecare 19:10) – Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Prețul unui bilet în relația București Nord – Kiev, la vagon de dormit cu patru paturi, este de 73,4 euro.