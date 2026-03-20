Chuck Norris, legendă a filmului de acțiune și a artelor marțiale, a murit la 86 de ani

Chuck Norris – renumitul maestru al artelor marțiale și actor în filme precum „The Delta Force” și „Missing in Action” – a murit.

A murit joi în Hawaii, potrivit familiei, care a declarat: „Cu inima îndurerată, familia noastră anunță trecerea subită în neființă a iubitului nostru Chuck Norris. Deși am dori să păstrăm circumstanțele private, să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins în pace”.

„A trăit viața cu credință, cu un scop și cu un angajament neclintit față de oamenii pe care i-a iubit”, a precizat familia.

Actorul a fost internat în spital miercuri sau joi. O sursă care vorbise cu Chuck Norris miercuri a spus că acesta făcuse exerciții fizice și era într-o dispoziție optimistă și jovială.

Cariera vastă a lui Chuck Norris

Norris a intrat definitiv în cultura pop prin rolurile din filme precum „Way of the Dragon”, „Missing in Action”, „Code of Silence” și „The Delta Force”, dar și prin personajul Cordell Walker din serialul „Walker, Texas Ranger”, difuzat între 1993 și 2001. În anii 2000, imaginea sa publică a cunoscut un nou val de popularitate prin fenomenul online „Chuck Norris facts”, care l-a transformat într-un reper transgenerațional al forței și invincibilității parodice.

Dincolo de cariera din film și televiziune, Norris a fost implicat în proiecte filantropice, inclusiv prin organizația Kickstart Kids. În mesajul public, familia l-a descris drept „un simbol al forței” pentru public și „inima familiei” în viața personală. El lasă în urmă pe soția sa, Gena O’Kelley, cei doi copii ai lor și alți copii din relații anterioare.

Norris s-a retras în mare parte din actorie în ultimele decenii, cu excepția câtorva roluri minore în filme precum „The Expendables 2” din 2012.

Actorul avea centura neagră la mai multe arte marțiale, a primit o stea pe Aleea Celebrităților din Hollywood în 1989 și a devenit un adevărat Texas Ranger în 2010.

În ultimii ani, a pierdut mai mulți oameni dragi, printre care mama sa, decedată în 2024, și prima sa soție, Dianne Holechek, decedată în decembrie.

A postat pe rețelele sociale în 10 martie – ziua în care a împlinit 86 de ani – declarând: „Nu îmbătrânesc… trec la un nivel superior”.