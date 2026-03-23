Cum au apărut „Chuck Norris facts”, glumele virale despre actor care au făcut istorie pe internet

Chuck Norris a devenit celebru în cultura populară datorită rolurilor din filmele de acțiune și arte marțiale, dar și prin serialul de televiziune „Walker, Texas Ranger”, difuzat în anii ’90. Personajele sale erau aproape întotdeauna bărbați duri, solitari și aproape invincibili. Această imagine a stat la baza unui fenomen viral care avea să apară mai târziu pe internet. Pentru o parte a publicului, amintirea actorului este legată de aceste producții. Pentru generațiile care au crescut odată cu internetul însă, Norris a devenit celebru dintr-un alt motiv: o serie aparent infinită de glume despre puterile sale supraomenești, mai scrie Il Post.

Nașterea „Chuck Norris facts”

La începutul anilor 2000, înainte ca rețelele sociale precum Facebook sau Twitter să devină dominante, internetul era deja un spațiu în care cultura meme începea să prindă contur. În 2005, un adolescent din statul New York, Ian Spector, a observat pe site-ul Something Awful o serie de glume despre actorul Vin Diesel. Inspirat de acestea, Spector a adunat câteva dintre glume și le-a publicat pe un site creat special pentru astfel de conținut. După ce pagina a devenit neașteptat de populară, el a lansat un sondaj prin care i-a întrebat pe vizitatori despre ce altă celebritate ar trebui să apară următoarele glume.

Spector a început atunci să publice glume construite după același tipar, exagerând până la absurd imaginea actorului. Printre cele mai cunoscute exemple se numără afirmații precum: „Chuck Norris nu doarme, el așteaptă”, „Chuck Norris nu citește cărți, se uită la ele până când obține informațiile de care are nevoie” sau „Chuck Norris a numărat până la infinit… de două ori”.

Fenomen viral global

Glumele au devenit virale într-un timp foarte scurt, depășind rapid spațiul internetului. „Chuck Norris facts”, cum au ajuns să fie cunoscute în engleză, s-au răspândit nu doar în Statele Unite, ci și în multe alte țări. În Italia și în alte state europene, ele au circulat intens printre adolescenți, atât online, cât și în afara internetului. Ele erau scrise în caiete, pe forumuri sau în colecții tipărite de glume.

Succesul a dus și la apariția unor volume dedicate acestor „adevăruri” despre Chuck Norris. Deși cărțile lui Ian Spector nu au fost traduse peste tot, în mai multe țări au apărut compilații locale inspirate din același fenomen.

Întâlnirea neașteptată dintre creatorul meme-urilor și actor

Succesul viral al glumelor a ajuns rapid și la Chuck Norris. Potrivit lui Ian Spector, acesta a fost contactat la un moment dat de Gena O’Kelley, soția actorului. Gena i-a transmis că Norris ar dori să-l cunoască. Cei doi s-au întâlnit ulterior într-o cameră de hotel dintr-un cazinou din statul Connecticut. Spector, care avea atunci mai puțin de 20 de ani, a mers acolo împreună cu tatăl său. Întâlnirea a fost, potrivit relatării sale, una cordială. Totuși, Norris ar fi sugerat că eventualele câștiguri generate de popularitatea acestor glume ar trebui discutate cu el.

În 2007, când Spector a publicat cartea „The Truth About Chuck Norris: 400 Facts About the World’s Greatest Human”, actorul a intentat un proces pentru defăimare. Litigiul s-a încheiat în 2008 printr-un acord extrajudiciar ale cărui detalii nu au fost făcute publice.

Paradoxal, disputa juridică nu a făcut decât să crească și mai mult interesul pentru carte.

Chuck Norris și autoironia

În ciuda procesului, Chuck Norris nu s-a arătat ostil fenomenului care îl transformase într-un simbol al culturii internetului. În 2009, actorul a publicat chiar el un volum de „Chuck Norris facts”.

Glumele despre el au ajuns și în cultura mainstream. În filmul „The Expendables 2”, lansat în 2012, apare o scenă în care personajul interpretat de Sylvester Stallone îi spune lui Norris că a auzit povestea potrivit căreia a fost mușcat de un cobra regal. Replica actorului face trimitere directă la celebrul meme: „Da, dar după cinci zile de durere îngrozitoare… cobra a murit”.

De-a lungul timpului, Norris a recunoscut că unele dintre glume i s-au părut amuzante. Printre preferatele sale se numără afirmația că „atunci când Bau-Bau sau «omul negru» se duce la culcare, verifică dacă nu este Chuck Norris în dulap”. Sau că „voiau să sculpteze fața lui Chuck Norris pe Muntele Rushmore, dar granitul nu era suficient de dur pentru barba lui”.

Un simbol al primelor meme-uri ale internetului

Dincolo de cariera sa cinematografică, Chuck Norris a rămas una dintre primele figuri transformate într-un fenomen viral global. „Chuck Norris facts” au devenit un simbol al culturii internetului din perioada în care forumurile și site-urile dedicate umorului erau principalele spații de răspândire a meme-urilor. Pentru mulți utilizatori ai internetului, aceste glume au reprezentat una dintre primele experiențe cu cultura virală online – iar imaginea actorului ca personaj invincibil a rămas una dintre cele mai recognoscibile din istoria timpurie a internetului.