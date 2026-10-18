Cine se află în spatele protestelor care zguduie Europa? Andrei Caramitru acuză Rusia și MAGA: „Vor să ne sperie îngrozitor”

„Toate protestele astea în Europa sunt sincronizate și organizate clar de rețele rusești și probabil americane / MAGA. Sincronizat totul și cu sabotajul total al sistemelor ucrainene”, a scris Andrei Caramitru.

Declarațiile vin într-un moment în care mai multe țări europene se confruntă cu manifestații de amploare, unele transformate în confruntări violente cu forțele de ordine, în timp ce războiul din Ucraina continuă să genereze incidente de securitate inclusiv în apropierea teritoriului României.

Proteste violente în Europa. Franța, epicentrul manifestațiilor

Franța traversează unul dintre cele mai puternice valuri de proteste din ultimii ani. Sâmbătă, sute de mii de persoane au ieșit în stradă, iar manifestațiile au degenerat în violențe în mai multe orașe, inclusiv Paris, Marseille și Limoges.

Mișcarea de contestare a pornit de la nemulțumirile elevilor față de condițiile din sistemul de educație și s-a extins ulterior, pe fondul creșterii costului vieții și al opoziției față de politicile economice ale guvernului francez.

Proteste au avut loc și în Spania, Portugalia, Italia, Albania și Belgia. Cauzele diferă de la o țară la alta, de la criza locuințelor și prețurile ridicate până la nemulțumirile privind educația și politicile guvernamentale.

Autoritățile franceze au atribuit o parte a violențelor grupărilor radicale de extremă stângă și unor persoane implicate în acte de vandalism.

Andrei Caramitru critică și apariția unor mesaje împotriva capitalismului, a înarmării și în sprijinul cauzei palestiniene în cadrul mișcărilor de protest, inclusive în România.

„În weekendul ăsta al extremei stângi au apărut și la noi pe stradă «feministele» care subit nu mai sunt doar feministe, ci și antiînarmare și anticapitalism și pro-Gaza”, afirmă acesta, criticând asocierea acestor revendicări cu drepturile femeilor.

Rusia, acuzată de operațiuni de influență. Ce se știe despre implicarea Moscovei

Suspiciunile privind încercările Rusiei de a exploata tensiunile sociale europene au un fundament mai larg în evaluările instituțiilor occidentale.

Pe 8 octombrie, Consiliul Uniunii Europene a prelungit până în octombrie 2027 sancțiunile împotriva persoanelor și entităților implicate în activități hibride rusești, inclusiv manipularea informațiilor și ingerințe externe. Măsurile vizează 80 de persoane și 20 de entități.

Există și analize privind amplificarea de către rețele informaționale proruse a unor manifestații din Germania și Franța.

Atacurile asupra navelor din Marea Neagră și reacția NATO

Caramitru invocă și deteriorarea situației de securitate din apropierea României.

„În paralel, dronele lovesc vapoare în apele noastre teritoriale. SUA tace. Ne apără pe dracu”, scrie economistul.

În ultimele zile, mai multe nave comerciale au fost atacate sau avariate în Marea Neagră, inclusiv în apropierea coastelor României și Bulgariei.

Unul dintre cele mai grave incidente a vizat petrolierul Wine Trader, care a luat foc în apele teritoriale românești, în apropiere de Sulina. Mai mulți membri ai echipajului au fost dați dispăruți.

O sursă militară din NATO a atribuit Rusiei dronele care au lovit două petroliere în zona României. Președintele Nicușor Dan a precizat însă că autoritățile române nu pot confirma deocamdată, din punct de vedere tehnic, originea rusească a tuturor dronelor implicate.

Șeful statului a discutat situația cu secretarul general NATO, Mark Rutte, și cu reprezentanții Bulgariei, iar Alianța a anunțat consolidarea capacităților de apărare împotriva dronelor pe flancul estic.

Caramitru leagă situația internațională de formarea Guvernului Niculescu

Economistul consideră că agravarea situației internaționale ar putea explica și disponibilitatea partidelor românești de a pune capăt crizei politice prin învestirea unui guvern condus de Luca Niculescu.

„De asta cred că ai noștri probabil s-au speriat și vor vota repede un guvern așa vai de capul lui cum e, cu un «pro european» la cârmă. Probabil orice altă combinație ar fi creat riscuri imense pe care nu ni le permitem acum”, susține Caramitru.

În Cehia, partidul premierului Andrej Babiš nu a câștigat niciun mandat la Senat

Unul dintre argumentele invocate de Caramitru pentru a susține că forțele politice apropiate de Rusia pierd teren este rezultatul alegerilor parțiale pentru Senatul Cehiei.

Mișcarea ANO, condusă de premierul Andrej Babiš, nu a câștigat niciunul dintre cele 27 de mandate puse în joc.

Opoziția prooccidentală și-a păstrat controlul asupra camerei superioare a Parlamentului ceh, iar Babiš a recunoscut că rezultatul reprezintă un eșec major.

Totuși, ANO continuă să conducă în sondajele naționale, iar înfrângerea de la Senat nu amenință imediat stabilitatea guvernului.

Alegerile din SUA și conflictul tot mai deschis dintre Zelenski și Trump

Caramitru își îndreaptă atenția și către alegerile americane din 3 noiembrie, când vor fi reînnoite integral Camera Reprezentanților și aproximativ o treime dintre mandatele Senatului.

Economistul afirmă că republicanii riscă să piardă controlul asupra Congresului și invocă o probabilitate de 66% pentru un eșec electoral al mișcării MAGA.

În Texas, stat dominat tradițional de republicani, unele sondaje recente îl plasează pe democratul James Talarico în fața republicanului Ken Paxton în cursa pentru Senat. Un sondaj Marist realizat între 8 și 11 octombrie indica 47% pentru Talarico și 45% pentru Paxton, diferență aflată în interiorul marjei de eroare.

În paralel, relațiile dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au deteriorat semnificativ.

Trump a criticat atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești și a relaxat unele restricții economice împotriva Moscovei, în timp ce Zelenski a avertizat că aceste măsuri îl încurajează pe Vladimir Putin să continue războiul.

Zelenski a declarat duminică faptul că Rusia a atacat infrastructura energetică ucraineană de 76 de ori într-o singură săptămână, în pofida armistițiului energetic anunțat de președintele american.

Caramitru interpretează criticile tot mai directe ale liderului ucrainean la adresa lui Trump și ca pe un calcul politic legat de alegerile americane.

„De ce credeți că Zely îl atacă brutal acum pe Trump și deschis? Că e nebun? E super high IQ și nu e deloc nebun. Știe că ăla pierde și ajută democrații”, afirmă economistul.

În final, Andrei Caramitru transmite că actualele evoluții nu ar trebui interpretate exclusiv ca semne ale unei victorii a Rusiei și ale aliaților săi.

„Nu e totul un dezastru. Ăștia vor să ne bage în cap că e – să ne sperie îngrozitor – pentru că nu mai au cărți. Și pentru că pierd”, conchide acesta.