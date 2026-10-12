Compania Google este dată în judecată de o pensiune, acuzată că nu combate recenziile online „false”

Audierea a avut loc luni, după o luptă de opt ani condusă de proprietarul unei pensiuni franceze.

În 2018 și din nou în 2020, pensiunea a primit două evaluări dure pe Google Maps, notează AFP.

„Impactul a fost considerabil”, a transmis proprietarul pensiunii, Raoul Salama.

Recenziile „false” duc la o scădere substanțială a încasărilor

„O scădere de 10% a evaluării se traduce printr-o scădere de 30% a veniturilor”, a explicat acesta.

El a inițiat proceduri legale pentru a obliga Google să dezvăluie numele, o cerere aprobată pe 21 iunie 2022 de Curtea de Apel din Dijon.

Contactați de Raoul Salama, „clienții” au recunoscut că nu au folosit niciodată serviciile pensiunii. De fapt, treceau prin apropiere și au primit o notificare push pe Google Maps, invitându-i să evalueze castelul, dar fără a fi întrebați dacă au stat efectiv acolo.

„O problemă masivă”

Aceste „recenzii false” reprezintă „o problemă masivă”, a declarat pentru AFP Kay Dean, expertă în fraude online.

„În 2025, Google însăși a indicat că a eliminat 292 de milioane de recenzii false. Potrivit CQ Researcher (o publicație americană de cercetare de top), se consideră că până la 45% din comentariile online provin de la persoane care nu au încercat un produs sau un serviciu”, a adăugat ea.

Google a eliminat în cele din urmă cele două evaluări contestate, dar „a durat trei până la patru ani pentru a le elimina, în timp ce durează doar 15 secunde pentru a posta o recenzie falsă”, a transmis Salama.

Între timp, au apărut alte astfel de recenzii

Mai mult, cele două recenzii „false” au reapărut de atunci. Și au apărut 15 altele noi, susține el.

Google a implementat într-adevăr o procedură de verificare a recenziilor, dar folosește inteligența artificială.

„Cerem un moderator uman, nu algoritmi inutili ”, argumentează avocatul Frédéric Hopgood, subliniind că TripAdvisor și Booking au abandonat inteligența artificială și verifică recenziile de către o persoană. Apărarea Google a refuzat să comenteze înainte de pledoariile finale. Verdictul va fi pronunțat probabil în câteva luni, conform aceleiași surse.