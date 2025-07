Consumul de alimente ultraprocesate din plante este benefic pentru oameni și pentru planetă. Cu toate acestea, sunt și dezavantaje

Un nou raport privind carnea vegetală ultraprocesată, realizat de Good Food Institute și PAN International, promovează beneficiile consumului acestor produse alimentare, în ciuda scăderii recente a popularității lor.

„Medicii și nutriționiștii sunt reticenți în a lua în considerare proteinele alternative atunci când oferă sfaturi pacienților cu privire la nutriție, deoarece consideră aceste alimente ca fiind ultraprocesate”, a declarat recent pentru CNN Roberta Alessandrini, nutriționistă și directoare a Dietary Guidelines Initiative la PAN International.

„Cu toate acestea, dacă sunt alese cu atenție, aceste alimente pot fi o modalitate valabilă și utilă de a trece la o dietă mai bogată în plante, care este benefică pentru oameni și pentru planetă”, a spus ea.

În timp ce produsele „fără carne” sunt concepute pentru a reproduce gustul și textura cărnii, acestea au, în general, un profil nutrițional mai bun decât carnea roșie, a declarat dr. Frank B. Hu, profesor de nutriție și epidemiologie la Harvard T.H. Chan School of Public Health, pentru The New York Times la începutul acestui an, potrivit Independent.

„Compoziția grăsimilor din carnea de vită este atât de nedorită pentru sănătate, încât este foarte ușor să se obțină ceva mai bun decât aceasta”, a declarat dr. Walter Willett, profesor de epidemiologie și nutriție la aceeași facultate. Willett a menționat că orice nutrienți importanți din carnea de vită, care lipsesc din plante, pot fi adăugați în alternativele la carne.

„Produsele de origine animală nu numai că au prea multe grăsimi saturate, dar lipsesc grăsimile polinesaturate, fibrele și multe dintre mineralele și vitaminele disponibile în plante”, a spus el.

Există și dezavantaje

Institutul australian George a constatat în 2023 că, deși produsele din carne pe bază de plante sunt, în general, mai sănătoase decât carnea adevărată, ele pot avea un conținut mai ridicat de zahăr.

O altă problemă este conținutul ridicat de sodiu. Carnea roșie are mai puțină sare, dar mulți oameni totuși condimentează friptura înainte de a o consuma, consumând uneori aceeași cantitate de sare ca și persoanele care consumă produse cu un conținut ridicat de sodiu, potrivit unui studiu clinic randomizat din 2020.

Și, deși costul mai ridicat al cărnii pe bază de plante poate determina consumatorii să opteze în continuare pentru carnea reală, aceasta din urmă are un alt preț ridicat.

Industria cărnii contribuie cu 16.5% la emisiile globale de gaze cu efect de seră care încălzesc planeta în fiecare an, potrivit Centrului pentru Diversitate Biologică. Reducerea consumului de produse din carne ar avea un impact semnificativ asupra stopării catastrofei globale în curs, care deja costă comunitățile trilioane de dolari în fiecare an în urma dezastrelor extreme legate de vreme.

„Există o urgență atât de mare legată de schimbările climatice, degradarea mediului și sănătatea publică, încât trebuie să oferim oamenilor cât mai multe opțiuni posibil, inclusiv alternative vegetale la carne”, a spus Willett.

American Heart Association recomandă oamenilor să nu înlocuiască carnea cu înlocuitori foarte procesați, ci să aleagă în schimb „alimente vegetale de înaltă calitate, bogate în nutrienți”.