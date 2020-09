De 7 ani, Valentina Ţăruş face torturi, cozonaci, prăjituri şi multe alte bunătăţi româneşti, doar cu ingrediente naturale şi fără conservanţi.

Românii sunt clienţii săi cei mai fideli, dar şi spaniolii cumpără. De când a venit criza, normele de distanţare şi de igienă au trebuit păstrate cu mare grijă. Teama de infectare i-a făcut pe mulţi clienţi să fie mai prevăzători.

Valentina Ţăruş, românca patiser în Torrejón de Ardoz, povesteşte: „Fără ajutorul lor (angajaţilor- nr) chiar că ne-ar fi fost greu. Mai ales în perioada Paştelui. A trebuit să dăm un serviciu la domiciliu. Ne-a fost foarte greu fiindcă neavând nici personal şi nici nu eram pregătiţi. Am oferit un serviciu aşa dintr-o dată pentru că am văzut că altfel nu o să putem vinde.”

„Este foarte bună pâinea aici. Familia mea este încântată. Nu cumpărăm din altă parte, de când am probat aici”, spune Laura, o clientă locală a patiseriei.

Românca patiser a observat că spaniolii şi-au schimbat comportamentul şi sunt rezervaţi în a cumpăra produse, de teama infectării.

„Frica, teama! Ceva a intrat ei. Pur şi simplu îi vezi aşa că nu sunt... nu că în apele lor. Nu sunt sută la sută ca înainte. Se observă”, crede Valentina.



Mai multe afaceri sunt acum în pragul falimentului în Spania, din cauza pandemiei, dar sunt şi mici întreprinzători care fac sacrificii ca să-şi păstreze clientela, fără să renunţe la reţetă. Peste 40 de mii de firme mici, cu 170 de mii de angajaţi, au fost închise de la începutul crizei în Spania.

Corespondenţă realizată de la Madrid de Felix Damian, jurnalist Mediafax.