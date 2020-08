Corporatiştii se orientează către o altă meserie în pandemie. Unii preferă sa lase mouse-ul pentru foarfece

Peste 20% dintre angajaţii românii se gândesc să-şi schimbe domeniul de activitate din cauza crizei de coronavirus. Cei mai mulţi dintre ei vor să înceapă o nouă carieră în domenii precum hairstyling, beauty sau cooking. Alex are 30 de ani şi lucrează într-o multinaţională în domeniul telecomunicaţiilor. De teamă că-şi va pierde job-ul în pandemie, el s-a înscris la un curs de frizerie. A plătit 4000 de lei pentru curs şi instrumentele de care avea nevoie.

Alex, actual corporatist-viitor frizer: Într-adevăr, mi-am pus ceva întrebări la începutul pandemiei. În timpul lockdown-ului am început să tund din grupul meu apropiat de prieteni. Am simţit că am ceva înclinare, m-a făcut să ies puţin din aria mea de confort. Mă simt mai bine decât la un job de birou. E o meserie mai banoasă, mai constantă şi mai flexibilă, să spun, decât un job clasic de corporatist.

Vlad Iliescu, director cursuri interactive autorizate, Atelier Ilbah: Oamenii au început să se mişte, dacă vorbim despre domeniul formării profesionale. Au început să caute variante alternative la job-urile pe care le-au avut. Oamenii care vin la noi sunt oameni care vor sa înceapă o meserie sau vor să îşi suplimenteze veniturile.

Bogdan Lucaciu, psiholog: Au constatat că sunt într-un mecanism şi vor să facă altceva, să-şi deschidă un magazin de pantofi sau un atelier. Foarte mulţi din corporaţie pot să facă şi o meserie. Au hobby-uri, au plăceri. Eu cred că mai mulţi doresc, dar n-au curajul.