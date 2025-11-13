CSM, reacție după ce viceprimarul Timișoarei a spus că judecătoarele sunt şantajabile de interlopi

CSM a luat act de declarațiile publice formulate de Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei, în cadrul unui interviu recent publicat pe YouTube. Potrivit CSM, acestea conțin acuzații grave și nefondate la adresa unor magistrați femei, cu referire directă la o cauză aflată pe rol, nesoluționată definitiv.

„Faţă de conţinutul acestor declaraţii, în şedinţa din data de 13 noiembrie 2025, Secţia pentru judecători a admis cererea formulată de judecătorii Curţii de Apel Timişoara şi a constatat încălcarea independenţei şi imparţialităţii judecătorilor, precum şi a reputaţiei profesionale a doamnelor judecător din cadrul acestei instanţe. Afirmaţiile formulate depășesc limitele libertății de exprimare și sunt de natură să afecteze independența judecătorilor, să creeze presiune asupra instanțelor și să submineze încrederea publicului în actul de justiție.

Comentariile de natură ofensatoare și discriminatorie la adresa unor magistrați femei, prezentate drept concluzii generale verificate şi formulate prin raportare la aspecte de viață privată, la starea civilă sau la statutul social al femeii judecător sunt inadmisibile într-un stat de drept şi aduc atingere principiului egalității de gen și prestigiului profesiei de judecător. Acestea reprezintă un comportament care are ca scop şi vizează atingerea demnităţii femeilor judecător, precum şi crearea unei atmosfere degradante, umilitoare şi ofensatoare îndreptate împotriva acestora”, transmite CSM.

Consiliul subliniază că ingerințele publice sau presiunile exercitate prin declarații politice în legătură cu cauze aflate în curs de soluționare contravin principiului separației puterilor în stat și reprezintă o atingere gravă adusă independenței justiției.

„Faţă de conţinutul concret al declaraţiilor formulate, gravitatea şi efectul discriminatoriu al acestora, Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării în vederea analizării apectelor semnalate şi aplicării sancţiunilor prevăzute de lege.

Declarațiile domnului Ruben Lațcău, viceprimarul Municipiului Timișoara, se înscriu într-un climat amplu de ostilitate la adresa magistraţilor, generat și alimentat frecvent de mediul politic şi de mass media pe parcursul întregului an. În acest context, Consiliul atrage ferm atenţia că acest tip de declaraţii nu pot fi simple opinii personale şi, pe fondul atitudinii sociale îngrijorătoare la adresa magistraţilor, nu fac decât să amplifice reacţii periculoase la adresa judecătorilor şi procurorilor, generând instabilitate și divizare în societate”, mai arată CSM.

Viceprimarul Timișoarei, Ruben Laţcău (USR), a declarat, într-un interviu pe YouTube, că judecătoarele din România sunt şantajate de interlopi cu care „se întâlnesc”. El mai spune că că „se practică şantajul la scară largă, mai ales în Justiţie”.