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Cupa Mondială 2026: Franța învinge Norvegia, după un hattrick al lui Dembélé

Franța a învins reprezentativa Norvegiei cu scorul de 4-1 în ultimul meci din faza grupelor. Omul meciului a fost atacantul Ousmane Dembélé, care a reușit hattrickul încă din prima repriză a partidei.
Cupa Mondială 2026: Franța învinge Norvegia, după un hattrick al lui Dembélé
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
27 iun. 2026, 00:07, Sport
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Franța a deschis scorul rapid în duelul cu Norvegia, după ce Ousmane Dembele a înscris în minutul 7, oferind avantajul formației sale încă din debutul întâlnirii. Atacantul francez și-a continuat recitalul în minutul 20, când a marcat din nou după o pasă decisivă a lui Kylian Mbappe. 

În minutul 21, Norvegia prin reușita lui Aasgaard a redus diferența, stabilind scorul la 2-1. 

În minutul 32, Ousmane Dembele și-a completat hattrick-ul, de această dată după o acțiune construită de Aurelien Tchouameni. 

Scorul final a fost stabilit în minutul 90+4 după golul marcat de Doué. 

La finalul celor trei meciuri, Franța ocupă prima poziție în grupa I cu un parcurs perfect de 9 puncte după 3 meciuri jucate, având un golaveraj de +7. Norvegia se află pe locul al doilea cu 6 puncte, fiind urmată de Senegal, care a acumulat 3 puncte. Ultima poziție este ocupată de Irak.  

Echipele de start

Norvegia 

Antrenor: Ståle Solbakken

4-3-3: E. Selvik – F. Aursnes, H. Falchener, L. Østigård, F. Bjørkan – K. Thorstvedt, P. Berg, T. Aasgaard – O. Bobb, J. Strand Larsen, A. Schjelderup.

Franța 

Antrenor: Didier Deschamps 

4-2-3-1: M. Maignan – T. Hernández, M. Lacroix, D. Upamecano, J. Koundé – M. Koné, A. Tchouaméni, D. Doué, M. Olise, O. Dembélé – K. Mbappé.

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