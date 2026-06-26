Cupa Mondială 2026: Franța învinge Norvegia, după un hattrick al lui Dembélé

Franța a deschis scorul rapid în duelul cu Norvegia, după ce Ousmane Dembele a înscris în minutul 7, oferind avantajul formației sale încă din debutul întâlnirii. Atacantul francez și-a continuat recitalul în minutul 20, când a marcat din nou după o pasă decisivă a lui Kylian Mbappe.

În minutul 21, Norvegia prin reușita lui Aasgaard a redus diferența, stabilind scorul la 2-1.

În minutul 32, Ousmane Dembele și-a completat hattrick-ul, de această dată după o acțiune construită de Aurelien Tchouameni.

Scorul final a fost stabilit în minutul 90+4 după golul marcat de Doué.

La finalul celor trei meciuri, Franța ocupă prima poziție în grupa I cu un parcurs perfect de 9 puncte după 3 meciuri jucate, având un golaveraj de +7. Norvegia se află pe locul al doilea cu 6 puncte, fiind urmată de Senegal, care a acumulat 3 puncte. Ultima poziție este ocupată de Irak.

Echipele de start

Norvegia

Antrenor: Ståle Solbakken

4-3-3: E. Selvik – F. Aursnes, H. Falchener, L. Østigård, F. Bjørkan – K. Thorstvedt, P. Berg, T. Aasgaard – O. Bobb, J. Strand Larsen, A. Schjelderup.

Franța

Antrenor: Didier Deschamps

4-2-3-1: M. Maignan – T. Hernández, M. Lacroix, D. Upamecano, J. Koundé – M. Koné, A. Tchouaméni, D. Doué, M. Olise, O. Dembélé – K. Mbappé.