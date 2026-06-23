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Curtea Supremă a SUA nu permite unui bărbat rastafarian, ras pe cap, să dea în judecată gardienii din închisoare

Curtea Supremă a SUA a decis, printr-o hotărâre luată cu 6 voturi la 3, că deținuții nu pot cere despăgubiri în instanță de la gardieni și funcționari publici în nume personal în temeiul unei legi federale privind libertatea religioasă (RLUIPA), blocând astfel procesul unui bărbat rastafarian din Louisiana care a fost ras în cap de gardieni.
Curtea Supremă a SUA nu permite unui bărbat rastafarian, ras pe cap, să dea în judecată gardienii din închisoare
Sorina Matei
23 iun. 2026, 19:01, Știri externe
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Damon Landor, un bărbat rastafarian care își lăsase dreadlock-uri timp de 20 de ani, își  considera părul sacru (o „coroană”), scrie Reuters.

În 2020, în timp ce executa ultimele trei săptămâni dintr-o scurtă pedeapsă pentru infracțiuni legate de droguri la Raymond Laborde Correctional Center din Louisiana, gardienii l-au imobilizat pe Landor, l-au încătușat de un scaun și i-au ras capul complet, arată NYTimes.

Cu câteva minute înainte de incident, Landor le-a arătat gardienilor o decizie judecătorească federală care stipula clar că tunderea forțată a rastafarienilor în închisoare încalcă drepturile religioase. Aceștia au ignorat documentul și l-au aruncat la gunoi.

Judecătorul Neil Gorsuch a scris opinia majorității, argumentând că Legea privind Utilizarea Terenurilor Religioase și a Persoanelor Instituționalizate (RLUIPA) din 2000 nu permite deținuților să dea în judecată angajații statului în calitatea lor individuală (personală) pentru daune financiare.

Deși atât instanțele inferioare, cât și oficialii statului au condamnat tratamentul la care a fost supus Landor, Curtea Supremă a concluzionat că legea respectivă se aplică instituțiilor ca atare, nu agenților guvernamentali individuali, lăsându-l pe bărbat fără nicio cale legală de a cere despăgubiri bănești.

Legea, numită Legea din 2000 privind utilizarea religioasă a terenurilor și persoanele instituționalizate, sau RLUIPA, interzice discriminarea religioasă de către guvernele statale și locale în reglementările privind utilizarea terenurilor și protejează, de asemenea, drepturile religioase ale persoanelor deținute în instituții precum închisorile și penitenciarele.
Instanța a decis că, deoarece legea în cauză implică puterea Congresului în temeiul așa-numitei Clauze de Cheltuieli din Constituție, măsura poate impune condiții doar statului sau entității guvernamentale care este beneficiarul efectiv al fondurilor federale, nu angajaților individuali care nu primesc ei înșiși fondurile – cu excepția cazului în care aceștia își dau consimțământul.
Administrația președintelui Donald Trump l-a susținut pe Landor, îndemnând Curtea Supremă să reia cazul. Curtea Supremă, care are o majoritate conservatoare de 6 la 3, a extins drepturile persoanelor și instituțiilor religioase într-o serie de hotărâri din ultimii ani. 

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