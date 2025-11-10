Prima pagină » Știrile zilei » Curtea Supremă a SUA refuză să redeschidă dosarul privind dreptul la căsătorie între persoane de același sex

Curtea Supremă a SUA refuză să redeschidă dosarul privind dreptul la căsătorie între persoane de același sex

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins luni o cerere care ar fi putut duce la reexaminarea deciziei din 2015 de recunoaștere a căsătoriilor între persoanele de același sex. Hotărârea vine după ce militanții pentru drepturile LGBTQ au exprimat temeri că instanța ar putea revizui decizia având în vederea majoritatea conservatoare a completului.
Instanța supremă a SUA a refuzat să analizeze apelul depus de Kim Davis, fosta funcționară din statul Kentucky care a refuzat, în 2015, invocând motive religioase, să elibereze certificate de căsătorie cuplurilor de același sex. Ca urmare a deciziei, Davis se confruntă acum cu plata unor despăgubiri și cheltuieli de judecată în valoare de 360.000 de dolari, informează CNN. 

Curtea nu a oferit explicații pentru decizia de a respinge cazul, o practică obișnuită atunci când refuză să audieze apeluri. Totuși, hotărârea a fost urmărită îndeaproape, în special după ce aceeași instanță, dominată de o majoritate conservatoare de 6 la 3, a anulat în 2022 precedentul Roe v. Wade, care garanta dreptul constituțional la avort.

 