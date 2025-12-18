Dacă Gmailul tău este plin, acestea sunt trei trucuri simple pentru a elibera spațiu de stocare fără să plătești

Google a gândit foarte bine acest sistem. Gmail este gratuit și oferă spațiu de stocare gratuit, însă există și un mic „șiretlic”. Spațiul este gratuit doar până la un anumit prag. Mai exact, compania oferă 15 GB, o cantitate considerabilă care, în condiții de utilizare normală, poate fi suficientă timp de câțiva ani, notează El Economista.

Aici apare „capcana”. Din acel moment, singura opțiune pentru a păstra adresa de e-mail, la care sunt asociate numeroase profiluri și conturi pe diferite platforme, este să plătești pentru Google One, serviciul de stocare în cloud al companiei.

Totuși, înainte de a ajunge în acest punct, există câteva trucuri și acțiuni care îți pot permite să eliberezi spațiu de stocare și să eviți abonarea la Google One. Astăzi îți prezentăm trei trucuri simple prin care poți elibera spațiu în Gmail.

1. Șterge e-mailurile de care nu ai nevoie

Pentru că trimiterea unui e-mail este gratuită, nimeni nu ezită să o facă. Într-o singură zi putem primi peste 100 de mesaje, dintre care foarte puține merită păstrate. Gmail oferă mai multe scurtături pentru a găsi rapid aceste e-mailuri și a le șterge.

De exemplu, în bara de căutare din Gmail apasă pe filtrele de căutare și mergi la secțiunea „mai mare decât”. Aici poți începe să cauți mesajele care depășesc o anumită dimensiune, de pildă cele „mai mari de 10 MB”.

În același meniu există și un filtru pentru date. Poți reveni în timp și începe prin a șterge e-mailurile vechi și depășite, pentru a elibera spațiu. De asemenea, te poate ajuta să aplici o politică de ștergere și arhivare. Aceasta presupune ca, de fiecare dată când deschizi inboxul sau primești un e-mail, să îl citești și să decizi dacă îți va fi util pe viitor sau dacă merită șters.

2. Adio e-mailurilor promoționale

Atunci când te înregistrezi pe un site, pe o platformă sau pe o rețea socială, de cele mai multe ori ești obligat să îți furnizezi adresa de e-mail. Din acel moment, începi să primești mesaje promoționale de la acea companie, iar marea majoritate nu te interesează.

Aceste e-mailuri ocupă mult spațiu de stocare, de care acum ai nevoie. Un truc simplu este să folosești din nou bara de căutare din Gmail și să introduci expresia „anulare abonare”.

În acest fel îți vor apărea toate e-mailurile care conțin acest mesaj, adică mesajele promoționale trimise de companii. Vei vedea câte astfel de e-mailuri ai, iar ștergerea lor îți va elibera o cantitate semnificativă de spațiu.

3. Elimină contul tău de Gmail de pe site-uri nedorite

În mod similar cu trucul anterior, adresa ta de e-mail este înregistrată pe tot felul de site-uri. Unele îți sunt utile și le folosești în continuare, dar altele au fost accesate doar pentru o nevoie temporară și nu te mai interesează.

Pentru că este imposibil să îți amintești toate site-urile pe care ești înregistrat, poți verifica acest lucru urmând pașii de mai jos, pentru a decide de unde vrei să îți ștergi contul: